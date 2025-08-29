Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 10, 13 y 37 y las estrellas 01 y 7.
El código del Millón ha sido el SPH75211.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’