No son medusas, pero se parecen: la nueva plaga que azota las costas españolas y que podría llegar a Baleares

Las aguas de algunas playas españolas han empezado a llenarse en las últimas semanas de unas criaturas gelatinosas, casi transparentes. Su aspecto recuerda al de las medusas: flotan en grandes cantidades, tienen un cuerpo blando y translúcido, y muchas personas las confunden a primera vista con estos invertebrados conocidos por sus picaduras. Sin embargo, no se trata de medusas, sino de otro organismo marino cuyo comportamiento y proliferación empiezan a preocupar en distintas zonas del Mediterráneo.

Se llaman salpas, y aunque no son criaturas peligrosas para el ser humano, su aparición masiva está generando cierto desconcierto en la comunidad científica. Se trata de tunicados planctónicos, una especie de animales invertebrados que se alimentan filtrando el fitoplancton del agua. Su forma gelatinosa, unida a su tendencia a agruparse en largas cadenas flotantes, hace que desde la orilla parezcan enjambres de medusas, lo que ha causado alerta entre los bañistas.

Una de las principales diferencias es que las salpas no pican ni tienen tentáculos urticantes, por lo que no suponen un riesgo directo para las personas. Sin embargo, su presencia en grandes cantidades puede afectar al turismo costero, ya que muchas personas prefieren no entrar al agua al verlas. Además, cuando mueren y se acumulan en la orilla, pueden generar malos olores.

Según biólogos marinos del Instituto Español de Oceanografía, el aumento de temperaturas del mar y la sobreabundancia de fitoplancton están detrás de esta proliferación. Las salpas se reproducen rápidamente en aguas cálidas y ricas en nutrientes, condiciones que se están volviendo cada vez más comunes debido al cambio climático y la contaminación marina.

En los últimos días, se han detectado enjambres de salpas en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y algunas playas andaluzas. Expertos no descartan que puedan llegar a Ibiza y otras islas del archipiélago balear, ya que las corrientes marinas pueden arrastrarlas fácilmente hacia el este, especialmente si las condiciones ambientales se mantienen estables.