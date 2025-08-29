Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron que las labores de búsqueda continúan

Archivo - La salvamar 'Macondo' intercepta un cayuco a unas 5 millas al sur del Faro de Maspalomas

Archivo - La salvamar 'Macondo' intercepta un cayuco a unas 5 millas al sur del Faro de Maspalomas / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M'haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las islas Canarias.

No obstante, la ONG española Caminando Fronteras aseguró que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron y se han recuperado hasta ahora 40 cuerpos.

La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada 'vía atlántica', está considerada como una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

El año pasado 46.843 migrantes llegaron por esta ruta a España, según datos oficiales, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo con la ONG Caminando Fronteras.

