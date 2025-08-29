Cocina fresca | Mazorcas de maíz con mantequilla de perejil
¿Te gustaría recibir semanalmente las recetas que publicamos en tu buzón de correo? Entra en nuestra página web www.natcooks.com y suscríbete a nuestra Newsletter
Alex Ramos y Mercè Ramírez
Con una presencia elegante al tiempo que divertida, el maíz es un cereal que destaca por su dulzor. Es una fuente de hidratos de carbono complejos, que aportan energía de liberación progresiva, y su fibra favorece la sensación de saciedad.
Acompañado de una mantequilla de perejil fresco, cuyo verde contrasta con el amarillo brillante de las mazorcas, puede ser una opción interesante tanto en la mesa diaria como en encuentros compartidos con amigos. Una propuesta rica en micronutrientes –como la luteína del maíz, que contribuye a la salud visual, o la vitamina C y K del perejil, necesarias para el buen funcionamiento del organismo–, que resulta ideal para despedir el verano, ahora que las mazorcas alcanzan su punto óptimo de maduración.
Ingredientes
- 4 mazorcas de maíz fresco
- 8 ramilletes de perejil
- 60g de mantequilla (o alternativa vegetal)
- 1 cucharadita de zumo de limón
- Pimienta negra molida al gusto
- Sal marina al gusto
Preparación
- Lava las mazorcas y retira los filamentos. Pon una olla con agua al fuego y añádelas cuando el agua entre en ebullición. Tapa y deja hervir entre 5 y 10 minutos según tu gusto.
- Deja la mantequilla a temperatura ambiente hasta que adquiera una consistencia cremosa y después mézclala con el perejil finamente picado, sal, pimienta y una cucharadita de zumo de limón. Puedes servirla tal cual o, si lo deseas, colocarla en un trozo de film transparente, envolviéndola para darle forma de cilindro, y llevarla a la nevera para que se endurezca.
- Sirve las mazorcas calientes junto con la mantequilla de perejil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Jaime Anglada pasa a planta tras más de dos semanas en la UCI de Son Espases
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio