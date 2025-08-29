Cocina fresca | Mazorcas de maíz con mantequilla de perejil

Con una presencia elegante al tiempo que divertida, el maíz es un cereal que destaca por su dulzor. Es una fuente de hidratos de carbono complejos, que aportan energía de liberación progresiva, y su fibra favorece la sensación de saciedad.

Acompañado de una mantequilla de perejil fresco, cuyo verde contrasta con el amarillo brillante de las mazorcas, puede ser una opción interesante tanto en la mesa diaria como en encuentros compartidos con amigos. Una propuesta rica en micronutrientes –como la luteína del maíz, que contribuye a la salud visual, o la vitamina C y K del perejil, necesarias para el buen funcionamiento del organismo–, que resulta ideal para despedir el verano, ahora que las mazorcas alcanzan su punto óptimo de maduración.

Ingredientes

4 mazorcas de maíz fresco

8 ramilletes de perejil

60g de mantequilla (o alternativa vegetal)

1 cucharadita de zumo de limón

Pimienta negra molida al gusto

Sal marina al gusto

Preparación