Plans d'estiu
Restaurant Cala Rotja: ante las aguas cristalinas de Capdepera
La propiedad recuperó la gestión la temporada anterior, después de un paréntesis de cuatro años
Los días para disfrutar de propuestas estivales se alargarán hasta bien entrado el otoño. El último plan que trataremos en esta sección es el Restaurant Cala Rotja de Canyamel. La propiedad recuperó la gestión del establecimiento la temporada anterior después de un paréntesis de cuatro años gestionado por terceros.
El restaurante se divide en dos espacios. El primero se centra al mediodía, con un ambiente más informal, pensado para quienes buscan disfrutar de un día de playa o simplemente comer con unas vistas extraordinarias a Cap Vermell; mientras que, por la noche, se abre la zona ‘premium’, con mesas vestidas con mantel, en la parte más elevada del restaurante. La carta es muy similar, pero me centraré en la que conocí para almorzar. Hay arroces (negro, marisco, paella ciega de pescado y marisco), carne (buen solomillo de ternera), entrantes ricos como la berenjena ahumada, cangrejos crujientes con salsa agridulce, además de lubina con verduras y woks variados. También hay postres como la tarta de queso y una versión de coulant de chocolate blanco, los dos muy sabrosos.
El restaurante se ubica en la parte superior de Cala Roja, ante el imponente Cap Vermell de Capdepera. Estará abierto hasta finales de octubre y la idea para el próximo año es arrancar la temporada el 1 de marzo con novedades: diferenciar más las cartas de los dos espacios e incorporar camas balinesas en el jardín del restaurante, donde también se suelen celebrar bodas. Restaurant Cala Rotja abre diariamente a partir de las 12 horas, con horario ininterrumpido de cocina hasta las 22.30 horas.
Restaurant Cala Rotja
Via de les Cales, 59. Canyamel.
Tel.: 971 84 15 13
Abierto de lunes a domingo
www.calarotja.es
APUNTS DE SOBRETAULA
Una petita joia on menjar i ser ben atesos
Cala Roja és una petita joia de la Mediterrània. Biel Sureda és l’amic que m’ha descobert aquest espai. És artanenc i m’explica que molta gent del poble d’Artà hi ve a nedar perquè és a prop de ca seva. «Mon pare i ma mare m’hi duien quan el meu germà i jo érem infants perquè els agradava molt el lloc ens podien controlar fàcilment». No hi ha arena, sinó macolins petits; tampoc hi ha dutxes (ni cal que n’hi hagi) com a les grans platges turístiques de l’illa. Allò que sí que tenen és un restaurant, situat a la part de dalt de la cala, mirant l’imponent Cap Vermell gabellí.
L’establiment es va crear l’any 1990 i pertany a un advocat de Palma, que l’any passat va recuperar-ne la gestió després d’un parèntesi de quatre anys. Hi fan bona carn torrada, com també és ben gustosa l’albergínia fumada amb hummus de pesto i formatge feta. A la carta no hi falten els arrossos (com ara la cega de peix i marisc o la negra de calamar, peix i calamarins) com també el peix. De postres, recoman la versió del coulant de xocolata blanca amb gelat de Snickers i el sorbet de llimona. Comanda la sala del restaurant Luis Miguel Parizek, un uruguaià molt atent, criat a Galícia i que fa 17 anys que viu a Mallorca. Gaudeix de la seva feina -m’encanta ser cambrer, afirma- i es nota amb el tracte que té amb el client, com el de la resta del seu equip, un fet fonamental perquè hom se senti a gust i repeteixi l’experiència.
