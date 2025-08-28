Crónica desde la tierra quemada por el fuego intencionado que puso Ibias (Asturias) en jaque: una "explosión" y pánico en la piscina

"En cinco minutos el fuego nos envolvió". Los usuarios de la piscina municipal de Ibias (Asturias) recuerdan con pánico la jornada del martes cuando un fuego –aparentemente intencionado – se originó en las inmediaciones del recinto, expandiéndose rápidamente y obligando a desalojar a 41 vecinos de seis pueblos. Todo ello cuando parecía que el suroccidente asturiano empezaba a recobrar la normalidad tras dos semanas ardiendo.

Eran las 18.11 horas de la tarde del martes cuando Iván Fernández recibió una llamada que no olvidará. Al otro lado de la línea, su hijo Nel, de 11 años, gritaba con angustia: "Papá, hay fuego, ¡hay fuego!". El menor se encontraba en la piscina municipal de Ibias junto a varios amigos cuando las llamas irrumpieron en el entorno del área recreativa.

"Al principio era solo un conato en un matorral, justo en la entrada", relataba ayer Laura García Quintana, responsable del recinto. "En cuestión de segundos, se expandió y el humo tomó la piscina, donde había medio centenar de personas. Los niños entraron en pánico porque las llamas estaban, literalmente, encima", contó la mujer.

Dos de los helicópteros que participan en las tareas de extinción, con la gran humareda del fuego detrás. / IRMA COLLÍN

Cuando Iván Fernández llegó para recoger a su hijo, el incendio ya devoraba la ladera próxima al complejo. "El viento lo empujaba hacia dentro y había mucha gente. La única salida era cruzar por el camino, pegados a las llamas", recordaba ayer aún conmocionado.

En esos momentos de caos, la calma la aportó el socorrista, Pedro Hipólito Fernández, que coordinó la evacuación improvisada. "Vi el humo, luego oí los gritos y empecé a sacar a la gente de la forma más segura posible. Algunos conducían sin control, no sé ni cómo no hubo atropellos", aseguró.

El incendio no solo obligó a desalojar la piscina, sino también a evacuar los pueblos de Piñeres, Villamayor, Villarcebollín y Centenales.

"La que se puede liar"

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, mostró su preocupación por la situación vivida en el concejo. "No son conscientes en Oviedo de la que se puede liar en Ibias", advirtió en alusión a la magnitud del incendio y a la complejidad del terreno. "El humo lo inundaba todo y la sensación de peligro era constante. Vivimos momentos de enorme tensión y la gente tuvo mucho miedo", relató la Regidora, y destacó la labor de los equipos de extinción y de los propios vecinos en los primeros instantes.

Los residentes de Ibias pasaron la jornada entre el miedo y la incredulidad, conscientes de que pudo ocurrir una tragedia. Y al cierre de esta edición continuaban con la incertidumbre: "El humo está por todas partes, y es un ir y venir de helicópteros", comentó Mario Ruitiña. "Está todo lleno de maleza, el monte está abandonado y prende muy fácilmente", añadía.

Un helicóptero sobrevuela una de las laderas próximas a San Antolín. / IRMA COLLÍN

El sonido de fondo en la jornada de ayer era la de las aspas de los helicópteros. En total había ocho medios aéreos: tres helicópteros de Bomberos de Asturias, otro helicóptero contraincendios de Ibias, un helicóptero "Mike", dos helicópteros "Lima" y un hidroavión "Foca" del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

A los medios aéreos se les añadían efectivos terrestres de Bomberos de Asturias, dos Brigadas Forestales de la base de Tineo, otra más de Cantabria, la Unidad Militar de Emergencias (UME), voluntarios franceses y cuatro empresas forestales. Un amplio despliegue que no evitó que, pasadas las 15:00 horas de la tarde de ayer, las llamas asomasen por la ladera más próxima a San Antolín y arrasasen una casa abandonada en la localidad de Villamayor.

"El martes vivimos horas muy difíciles pero parece que a partir de ahora las condiciones meteorológicas serán más favorables", comentó el agente forestal jubilado José Manuel Rúa. Dicho y hecho, a última hora del día comenzó a llover en Ibias, como en buena parte de Asturias. Los bomberos encontraron entonces una aliada muy buscada durante largas jornadas de pelea contra las llamas en el Suroccidente.

Agentes medioambientales inspeccionan la zona quemada en las inmediaciones de la piscina de Ibias. / Irma Collín

"Desde un primer momento ha habido una gran coordinación entre medios y vecinos", se enorgulleció el ibiense Víctor Rodríguez. "Es increíble la cantidad de helicópteros que han mandado, dan mucha seguridad porque lo importante es la seguridad y hay casas y pueblos en peligro", explicó.

En uno de los bares de San Antolín, las conversaciones se convirtieron en la jornada de ayer en un monotema sobre el incendio. Tatiana Marcos recordaba el "espanto" con el que vio el origen de las llamas desde la piscina municipal: "Tenemos muy reciente todo lo que pasó en León este verano y cuando ves el fuego cerca lo miras con pánico".

Fueron muchos los vecinos que vieron esa "primera llama" en el área recreativa. Pero no solo la vieron, sino que aseguraron oírla: "Se escuchó como una pequeña explosión", relató uno de los testigos. Y añadió que, al acercarse al aparcamiento donde comenzó el fuego, percibió un "fuerte olor a gasolina". Algo que confirmarían horas más tarde fuentes cercanas a la investigación. "Todo apunta a que ha sido intencionado", aseguró, a última hora de la tarde de ayer, el presidente del Principado, Adrián Barbón.

"Me cuesta mucho creerlo, sería un acto suicida", comentaba con horror la alcaldesa del municipio, Gemma Álvarez, quien tras una frenética jornada, celebraba que la lluvia había llegado al concejo. "Esperamos que con la bajada de temperaturas de la noche los bomberos puedan trabajar mejor", añadió Álvarez.

El balance de ayer

Seis incendios, cuatro de ellos activos en Ibias, Degaña, Genestoso y Somiedo, y dos estabilizados en Cabrales y Tineo. Ese es el balance de la situación de los fuegos en Asturias a última hora de ayer, cuando la lluvia apareció, por fin, como aliada para la extinción.

Si bien la mayoría de efectivos se concentraban en el foco más preocupante, el de Ibias, que mantenía a seis localidades desalojadas, 41 vecinos en total.