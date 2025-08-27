"Una mesa VIP cuesta mínimo 500 euros por persona y tu vaso nunca está vacío": así funcionan los clubes más exclusivos de Ibiza

Ibiza es el principal destino elegido por los amantes de la música electrónica gracias a sus clubes míticos, donde pinchan algunos de los DJs más famosos del mundo. No es solo salir de fiesta: es vivir una experiencia única, con producciones visuales espectaculares y sonido de primer nivel.

Pero disfrutar de ello tiene un precio. Entrar en una discoteca puede costar entre 60 y 100 euros, sin incluir las consumiciones. Muchos tildan el precio de desorbitado, mientras otros reconocen que es parte de la maquinaria de la noche ibicenca: actuaciones exclusivas, marketing global y una alta demanda que hacen que cada noche sea un lujo por el que muchos están dispuestos a pagar.

Pero a la hora de ir a un club también hay diferencias. Así lo explica un usuario de TikTok, que asegura que lleva trabajando casi una década en la isla. "Actualmente, esta es mi novena temporada y estoy de Relaciones Públicas para UNVRS, Ushuaïa y Hï", indica Antho.

"Hay mucha gente que viene a Ibiza por primera vez cada año y que realmente no sabe cómo funciona la isla. Entonces quería hablar de un tema que es bastante recurrente cuando me escriben preguntando por entradas para los clubes que trabajo, los principales de la isla", comienza diciendo en el vídeo que acumula ya miles de visualizaciones.

"Eso aquí no existe"

En este sentido, lanza una advertencia: "Es imposible tomar una botella y sentarte en el bar con tu botella. Me lo piden a menudo, pero eso aquí no existe. Si quieres tomar una botella, tienes la posibilidad de tener una mesa VIP, que hay que reservar con antelación, y tendrás más de una botella porque, básicamente, para mesas VIP en nuestros clubes especialmente y también en los más conocidos de la isla debes tener un presupuesto bastante alto. Necesitas contar con unos 500 euros por persona como mínimo", relata el relaciones públicas.

Eso sí, insiste en que el coste también depende de las fiestas a las que se quiera ir. "Si, por ejemplo, quieres ir a Black Coffee en Hï o a David Guetta en Ushuaïa o UNVRS obviamente la mesa será más cara, pero al menos tienes que contar con 500 euros, que es el precio de la entrada VIP que ofrecemos", matiza el trabajador.

"Una vez que hayas reservado tu mesa, digamos que tienes un presupuesto de 2.500 euros, es un gasto mínimo y tendrás 2.500 euros de botellas en tu mesa. El servicio que va con nuestras mesas VIP es un servicio de muy, muy alta calidad. El servicio es de alta gama y uno de los mejores de la isla. Tienes a uno o dos profesionales dedicados a tu mesa, tu vaso nunca está vacío y los cubitos de hielo están perfectos", concluye.