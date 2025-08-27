Ilia Topuria, de vacaciones en Ibiza

El luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria deja de lado su fiera faceta dentro del octógono para sacar su cara más familiar durante unas vacaciones en Ibiza. La pareja del campeón invicto de los pesos pluma y ligero, la venezolana Giorgina Uzcategui, ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparecen ambos en un barco con su hija de un año, que se llama como su madre. También ha compartido otro más corto de la pareja contemplando una puesta de sol y una encantadora pieza en la que el hispano-georgiano sostiene a la pequeña Giorgina sobre sus hombros.

Por su parte, el campeón ha preferido mantener su vida íntima más privada y tan solo ha colgado un vídeo en el que se le ve en un restaurante atendiendo a sus aficionados, durante un trayecto en lancha y dándose un chapuzón en el mar entre risas. 'El Matador' demuestra estar en plena forma con una acrobacia para zambullirse en el agua. Su hermano y compañero de entrenamiento, Alexandre, dedica unas palabras a la estrella de la UFC mientras sostiene un vaso de vino: "Quiero brindar por 'El Matador'. Por mi querido hermano, al que la ciudad recibe con tanto entusiasmo".

Ilia Topuria todavía está en una nube después de llevarse, el pasado 28 de junio, el cinturón que le acredita como rey del peso ligero de la UFC, después noquear al brasileño Charles Oliveira en apenas dos minutos y 27 segundos. El triunfo tuvo su dosis de polémica por los golpes que el hispano-georgiano propinó a su rival, ya desmayado. El campeón respondió tajante para Eurosport: "Hay unas normas... Hasta que el árbitro no te para, tú no debes parar".