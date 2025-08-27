Disfrutar de un Ćevapčići junto a la piscina

¿Le apetece hacer un pequeño viaje culinario a los Balcanes y disfrutar de unos Ćevapčići, esos deliciosos rollitos de carne picada, preparados a la perfección? El restaurante Balcanico, inaugurado a principios de junio, se encuentra a solo 150 metros de la Platja de Palma, entre el Palma Aquarium y el centro comercial La Ribera. La familia propietaria, formada por el padre Munib Hasič (53), su hermana Claudia Ademi (50), que también es la directora del restaurante, y el hijo de Munib, Mido (32), es originaria de Bosnia, concretamente de Sarajevo. «Pero yo viajé a Alemania con mis padres cuando era un bebé, a la cuenca del Ruhr», cuenta Munib. Su hijo nació en Oberhausen.

«Vivimos, pensamos y cocinamos sin fronteras, por lo que servimos platos de toda Yugoslavia», explica Munib. «Y eso se nota en nuestros clientes, porque también vienen serbios, croatas, incluso rumanos y búlgaros, y disfrutan de nuestra cocina», añade Mido. Pero, sobre todo, son los españoles y los alemanes los que ya han descubierto el local, aunque hay un aspecto que sin duda influye: la piscina que lo acompaña. «Todos nuestros clientes pueden utilizarla. Solo tenemos una condición: un consumo mínimo de 25 euros por persona, 15 euros para los niños menores de 15 años. A cambio, pueden quedarse todo el día», explica Munib.

Ćevapčići y brocheta en pan plano. / Balcanico

El local de Mallorca no es el único negocio gastronómico de la familia. En Oberhausen, el padre Munib abrió su primer restaurante en 1994 con el nombre de Balcanico, que sigue funcionando con éxito hasta hoy. «Hace unos años participamos con él en el programa de televisión Mein Lokal, Dein Lokal (‘Mi local, tu local’) y ganamos», explica Mido. A esto se suman un local para eventos con servicio de restauración, dos food trucks y un puesto de cócteles móvil, con los que participan en eventos, festivales de música y ferias. Cuentan con orgullo que ya han ganado dos veces un concurso en la cuenca del Ruhr al mejor restaurante balcánico y al mejor plato balcánico. «En casa somos conocidos desde hace mucho tiempo, también por preparar todo nosotros mismos y no comprar nada precocinado. Igual que ahora en Mallorca».

Dado que la hermana de Munib, Claudia, lleva más de 20 años viviendo en Mallorca, la expansión a la isla era lógica. Hasta ahora no había trabajado en la gastronomía, pero se dedica a la alimentación saludable. «Como entrenadora personal, aparece en la televisión balcánica con su concepto corporal y es toda una celebridad allí. También tiene muchos clientes famosos», explica su hermano. Por eso, entre los platos contundentes también se pueden encontrar opciones saludables, como desayunos, platos vegetarianos y bajos en carbohidratos, así como ensaladas. Pero volvamos a Ćevapčići & Co.

«Hay quien dice que los Ćevapčići son originarios de Persia, puede ser. Pero aquí se hicieron famosos, y la versión actual proviene incluso de nuestra ciudad natal, Sarajevo. Se consideran un plato nacional en los Balcanes», afirma Munib, que se desplaza entre Oberhausen y Mallorca junto con su hijo. Los rollitos de carne picada se sirven de forma clásica con un delicioso arroz djuvec (arroz especiado con tomates, guisantes, zanahorias y cebollas) o patatas fritas, así como ajvar (una crema de pimientos y berenjenas) y cebolla picada como guarnición o en salsa de nata. La nata juega un papel muy importante en la cocina balcánica. Pero también hay platos modernos de Ćevapčići con salsa de queso y chile (queso cheddar líquido y chile jalapeño) o con salsa muy picante (300.000 en la escala de picante de Scoville). Los rollitos de carne picada se sirven en pan lepinja (pan plano) casero, que se corta en rodajas, se rocía con salsa y se tuesta. También se sirve pljeskavica, una especie de albóndiga grande que, en el plato ganador de la serie de televisión Bombica, se rellena con queso balcánico ahumado con madera de haya. Por cierto: todo esto está hecho con carne de vacuno. En el Balcanico solo hay platos a base de ternera, cordero o pollo. También son populares las brochetas, como las brochetas de pollo Ražnjići. El plato estrella es una parrillada mixta. Es, con diferencia, el plato más caro de la carta, cuesta 27 euros, pero es suficiente para dos personas.

El equipo (de izquierda a derecha): Mido Hasič, Claudia Ademi y Munib Hasič. / Balcanico

Entre los entrantes, recomendamos los pimientos encurtidos, que se sirven con nata especiada y pan lepinja. Suena extraño, pero está muy bueno. El ovcavina también es un plato típico de los Balcanes. Se trata de pequeños pimientos de la región de Semberija, tan famosa por sus pimientos como la localidad española de Padrón, que se maceran durante un tiempo en nata ligeramente picante. El plato meza es una mezcla de diferentes entrantes, entre los que se encuentra la carne ahumada suho meso, procedente de la ciudad de Visoko, famosa por este plato. «Se parece un poco al pastrami», comenta Mido. La familia obtiene estas especialidades y especias de un importador alemán especializado en los Balcanes, que también abastece a sus tiendas en Alemania. El broche final balcánico lo ponen las palačinka rellenas de diferentes maneras, su versión de las palatschinken (tortitas finas), los vinos croatas y los aguardientes balcánicos como el Julischka o el Rakija.

Para todos aquellos a los que los platos balcánicos les resulten demasiado exóticos, también hay bebidas locales, algunas tapas, pescado, filetes, escalopes, hamburguesas, pizza y pasta, aunque los propietarios reducirán próximamente la amplia carta actual. «Pero solo después de unos meses, cuando veamos qué tiene éxito y qué no se pide tanto», comenta Mido. Por cierto: todos los jueves hay música en directo de 17.00 a 22.00.

Los precios: entrantes, entre 3,50 y 12,50 euros. Hamburguesas/pizzas/pastas, entre 14 y 24 euros; platos principales de pescado, entre 15 y 22,50 euros; platos principales de carne, entre 12,50 y 27 euros; postres, entre 6,50 y 8 euros. El mejor consejo: si ve un gran coche (un Hummer negro) cubierto de publicidad de Balcanico, haga una foto del código QR que hay en él y, al presentarlo, obtendrá un 20 % de descuento en la comida.