Última oportunidad para vivir la experiencia ROKA Mallorca este verano

ROKA, el icónico restaurante japonés en formato pop-up ubicado en el lujoso Cap Vermell Grand Hotel, entra en sus recta final y se despide de la temporada el próximo domingo 7 de septiembre. Tras doce semanas de éxito, en las que ha vuelto a posicionarse como una de las experiencias gastronómicas más deseadas del verano mallorquín, la cuenta atrás comienza para quienes aún no han reservado su mesa.

Con su emblemática parrilla robatayaki como eje central, ROKA Mallorca ha transformado las noches en el valle de Canyamel en una celebración de fuego, técnica y sabor. Bajo la dirección del Chef Executive de Cap Vermell Grand Hotel, Blai Vallbona, el restaurante ha ofrecido una propuesta gastronómica que combina la sofisticación japonesa con ingredientes locales cuidadosamente seleccionados.

“La robata no es solo una técnica milenaria; es una forma de cocinar que conecta directamente con el comensal. Es fuego a la vista, precisión en cada corte y respeto absoluto por el producto”, explican desde el establecimiento.

El menú de ROKA Mallorca —al aire libre en el entorno natural del resort— incluye elaboraciones como el bacalao negro marinado en miso de yuzu, las chuletas de cordero con especias coreanas y sésamo, el tataki de hamachi con trufa y ponzu o el tartar de atún con ensalada de mostaza y yuzu. La propuesta se completa con una selección de sushi, entrantes fríos y calientes, una carta de cócteles de autor y la música en vivo del DJ residente T-Mark, que aporta ritmo respetando la atmósfera.

“ROKA se ha convertido en una tradición verano tras verano”, afirma Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group. Y por eso, añade, “estos últimos días queremos que, quienes aún no hayan vivido esta experiencia, se atrevan a hacerlo". No se trata, concluye, "solo de cenar, sino de formar parte de un ritual que, en Mallorca, ocurre una sola vez al año, durante el verano, y que no deja indiferente a nadie. Quien lo ha probado, sabe que hay que volver. Y quién no lo ha hecho, aún está a tiempo”, finaliza Toni Mir.

ROKA Mallorca permanecerá abierto hasta el domingo 7 de septiembre en Cap Vermell Grand Hotel y las reservas pueden realizarse a través de la web oficial de ROKA Mallorca o del hotel. Debido a la alta demanda de las últimas semanas, se recomienda confirmar con antelación.

Además, con motivo de la recta final de la temporada de ROKA, Cap Vermell Grand Hotel ha lanzado una campaña especial que invita a vivir la experiencia completa antes del cierre. Bajo el código promocional ROKA25, los visitantes podrán reservar un paquete exclusivo que incluye una noche de alojamiento en el hotel y una cena para dos personas en ROKA, en pleno corazón del valle de Canyamel. Una propuesta diseñada para quienes desean despedirse del verano con una inmersión total en el universo gastronómico y sensorial de ROKA Mallorca.

Cap Vermell Grand Hotel, referente del turismo gastronómico a nivel internacional

La gastronomía es uno de los pilares fundamentales de Cap Vermell Grand Hotel. Así pues, y con VORO al frente (dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol), el hotel de lujo continúa consolidándose como un destino gastronómico top a nivel internacional. Junto a este, y ROKA en formato pop-up, la oferta culinaria se completa con Tapas Bar, Ses Oliveres, Balearic y Hedonist.