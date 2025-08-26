En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España: Medios aéreos se suman a la lucha contra el fuego de Porto (Zamora), reavivado por el viento
Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León)
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
El riesgo de incendios en España sigue siendo "muy alto o extremo" en amplias zonas del norte y este peninsular este lunes, 25 de agosto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
A la espera de la lluvia para sofocar los incendios de Asturias: "No podemos perder los avances que tuvimos"
La situación de los incendios en Asturias sigue mejorando, con los fuegos de Degaña, procedente de León, el de Genestoso (Cangas del Narcea) y el de Caunedo (Somiedo) ya estabilizados. El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo indicó que "hay que seguir peleando mucho, pero la situación ya es mucho mejor. No podemos perder los avances que tuvimos hoy (por ayer)". Y espera que la lluvia, que se prevé a partir de la tarde del miércoles ,"ayude para avanzar de forma defensiva". (Seguir leyendo)
Diez cuadrillas trabajan con contrafuegos en el incendio de Porto (Zamora)
Una decena de cuadrillas terrestres, junto a ocho autobombas y dos retenes de maquinaria han trabajado la última noche con contrafuegos y perimetración del terreno en el incendio forestal de Porto (Zamora), que se ha complicado a causa del viento de la tarde del lunes y que mantiene seis poblaciones desalojadas.
En los trabajos de extinción nocturnos, a los que a partir de las ocho y media de la mañana se suman los medios aéreos, han trabajado igualmente cinco técnicos y diez agentes medioambientales, además de cinco dotaciones externas, de bomberos urbanos, según han informado fuentes del operativo de extinción.
Los trabajos se centran en el entorno de la Sierra de la Cabrera, que marca el límite entre las provincias de Zamora y León, donde el lunes el fuego, avivado por el viento, saltó las defensas establecidas.
Doble cita en Congreso y Senado con las responsabilidades en los incendios en el foco
El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita doble en el Congreso y el Senado.
En la misma jornada en que el Gobierno tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros ayudas para las zonas afectadas, la Diputación Permanente del Congreso debatirá sobre varias comparecencias pedidas por el PP.
Los populares han solicitado que vayan al Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.
Asturias reclama una alianza del Noroeste para combatir el fuego
Con la situación avanzando a posiciones "más favorables" en cuanto a los tres incendios que afectan a Asturias (Genestoso, Degaña y Caunedo), el presidente del Principado, Adrián Barbón, compareció ayer, lunes, tras el Consejo de Gobierno para anunciar un plan de medidas de lucha contra el fuego centrado en la prevención. (Seguir leyendo)
Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios
Los teléfonos de muchos alojamientos gallegos no dejaron de sonar este verano —tampoco los avisos de sus plataformas online— pero no para nuevas reservas, sino para cancelaciones en cascada. La ola de incendios que asola en los últimos días varias comarcas gallegas ha golpeado de lleno al turismo rural, con anulaciones masivas y cierta psicosis entre los viajeros. "Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros", lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. (Seguir leyendo)
El Gobierno aprueba hoy la zona de emergencia para los territorios afectados por el fuego
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Torres cree que el único interés del PP es dañar al Gobierno ante los incendios
El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Angel Víctor Torres, ha considerado este lunes que el único interés del Partido Popular (PP) ante los incendios que asolan a España es dañar al Gobierno central. "Hay un ruido excesivo que expande la oposición", ha dicho Torres en el programa Hora 25 de la Cadena SER y ha opinado que "lo único que quiere el PP es dañar al Gobierno" al ser preguntado por el intercambio de acusaciones en torno a las responsabilidades por las deficiencias en la prevención y la solución de los incendios. "Tenemos un asedio permanente, un ataque constante", ha insistido el ministro y ha demandado al PP una "oposición constructiva".
Controlado rápidamente un incendio de alto riesgo en Terradillos (Salamanca)
Un incendio declarado a última hora de esta tarde en Terradillos (Salamanca) con nivel 2 de gravedad ha sido controlado rápidamente, en alrededor de una hora, tras alarmar por ser una amenaza para poblaciones y situarse junto a la transitada carretera que conecta Salamanca con Alba de Tormes. En el incendio trabajan aún los siete medios que se destinaron desde su origen a las 20:36 horas, ninguno aéreo, una dotación que se mantiene aunque a partir de las 21:35 el servicio de extinción de la Junta lo tiene ya clasificado como controlado.
El Gobierno cuestiona al plan de Feijóo contra los incendios: "Las competencias están perfectamente claras"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado el plan presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra los incendios pues, según ha recordado, las competencias en esta materia "están perfectamente claras", si bien ha reconocido que hay medidas con "aspectos positivos" pero cree que las propuestas "nacen mal de raíz". "No sé a quién va dirigido, sinceramente", ha reaccionado el ministro en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, en la que ha opinado que el plan del presidente del PP "parece que puede ser una autoenmienda a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas".
Incendios de La Baña, Garaño y Fasgar-Igüeña en León mantienen 18 poblaciones desalojadas
El conjunto de los incendios de la provincia de León ha tenido una evolución positiva durante este lunes lunes, aunque las complicaciones en los incendios de La Baña, Garaño y Fsgar-Igüeña han provocado el desalojo por la tarde de ocho localidades más, lo que eleva a 18 las poblaciones evacuadas en la provincia.
