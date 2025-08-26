El mundo del cine en Mallorca se despide de Verónica Echegui

La conmoción por la muerte de la actriz Verónica Echegui, a los 41 años, también ha alcanzado a Mallorca. Varios intérpretes y artistas vinculados a la isla han querido mostrar públicamente su dolor y su cariño hacia la intérprete madrileña, que deja tras de sí una sólida trayectoria en cine y televisión.

Entre las muestras de afecto destaca la presencia de Vicky Luengo, que fue vista en el Tanatorio de La Paz de Tres Cantos (Madrid), donde se instaló la capilla ardiente.

Por su parte, Rossy de Palma compartió en redes sociales una fotografía junto a Echegui acompañada de un emoticono de corazón roto, además de un vídeo de la actriz madrileña durante la gala de los Goya de 2022, cuando ganó el premio a mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba. La también mallorquina Llum Barrera escribió: “Qué pena y qué terrible todo… en shock”, mientras que Miguel Ángel Jiménez, actor de Palma con trayectoria en series como Entrevías o Cuéntame como pasó, despidió a su compañera con un mensaje breve y sentido: “Buen viaje, Vero. Demasiado joven y demasiado talento”.

La despedida de Angy Fernández / @Angynas

Asimismo, la cantante y actriz Angy Fernández, nacida en Palma, publicó en redes sociales: “No hay palabras…”, sumándose al dolor generalizado que ha sacudido al mundo de la cultura.

Un adiós que traspasa la industria

A las reacciones desde Mallorca se suman las de numerosas personalidades del ámbito cultural y político español. Figuras como Pedro Sánchez, Dani Martín, Paco León, Silvia Alonso o Miguel Ángel Muñoz han lamentado públicamente la pérdida de Echegui, subrayando tanto su talento como la huella personal que deja en quienes trabajaron a su lado.

La inesperada muerte de Verónica Echegui ha generado una ola de homenajes que trasciende la industria audiovisual y que une en el recuerdo a compañeros de rodaje, amigos y admiradores de todas partes, incluidas las Islas Baleares.