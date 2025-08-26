¿Baleares o Canarias?: lanza la pregunta en TikTok y no alcanza consenso
Un joven graba un vídeo en el que pide a los usuarios votar el mejor archipiélago
"¿Qué es mejor Canarias o Baleares?": Así empieza el vídeo que ha compartido Noa Casanovas en la red social TikTok y que buscar lograr un ganador entre los dos archipiélagos españoles.
Canarias y Baleares tienen un fuerte peso en el turismo nacional e internacional, pero con diferencias marcadas. Canarias, situada frente a la costa africana, disfruta de un clima cálido todo el año, lo que le permite atraer visitantes incluso en invierno. Además del turismo, su economía se beneficia de un régimen fiscal especial y de su posición estratégica entre Europa, África y América.
Baleares, en cambio, se encuentra en el Mediterráneo y vive un turismo más estacional, con picos muy altos en verano. Mallorca, Ibiza y Menorca reciben cada año millones de turistas atraídos por sus playas, su gastronomía y su oferta cultural. A diferencia de Canarias, en Baleares se nota una mayor presión sobre el territorio durante la temporada alta, especialmente en términos de agua, vivienda y sostenibilidad.
Para lograr que uno de los dos archipiélagos destaque sobre el otro, el tiktoker ha sacado cuatro puntos a debate: playas, comida, personas famosas y forma de vida.
En cada apartado expone fotografías, como por ejemplo las papas arrugás o la butifarra, pero afirma rotundo, y aún consciente de que "le pueden funar", que "la mejor paella de España está en Baleares".
También expone el rostro de ídolos, como Quevedo o Rels B o Pedri y Nadal. Pero, como no encuentra un claro ganador, deja a sus seguidores que elijan. En este sentido, entre los comentarios se puede leer de todo, ya que las opiniones están muy divididas. Eso sí, hay quienes prefieren no elegir. "Son incomparables, eso es lo mejor. Cada uno tiene su encanto, sus playas, su gastronomía y su gente. Un orgullo de que las Islas Canarias y Baleares sean españolas", reza el comentario de una mallorquina.
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Crazy Me: el superyate de 30 millones con piscina-discoteca y un propietario misterioso navega por Baleares
- Zona gris legal': un restaurante en Mallorca añade un 10 % de propina directamente a la cuenta
- Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
- Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines