La Aemet avisa de un cambio de tiempo a partir del jueves en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un cambio de tiempo a partir del jueves en Baleares, pues tras días de predominio de cielo poco nuboso, podrían regresar los chubascos y tormentas.

Según ha explicado el portavoz adjunto de la delegación de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, en declaraciones a Europa Press, este martes y miércoles las Islas estarán bajo la influencia de una masa de aire bastante cálido. Así, para ambos días se espera polvo en suspensión. También, temperaturas altas.

Hay que recordar que, este martes, la Aemet activará avisos amarillos en el norte y nordeste, interior y sur de Mallorca, por riesgo de temperaturas máximas, que podrían rondar los 36ºC e, incluso, llegar a alcanzar los 37ºC.

Estos avisos continuarán el miércoles en el norte y nordeste e interior de Mallorca. Además, se activará aviso por riesgo de altas temperaturas en el levante mallorquín. Puntualmente, en estas zonas, el miércoles las máximas podrían llegar hasta los 38ºC.

En cuanto a las mínimas, también serían altas tanto el martes como el miércoles, oscilando entre los 22ºC y los 25ºC en el archipiélago.

El viento soplará entre flojo y moderado de componente este ambas jornadas. A partir de la mañana del miércoles, girará a suroeste.

Chubasco fuerte acompañado de tormenta

El jueves, sin embargo, se espera un cambio de tiempo en Baleares, debido a la llegada de un frente frío, el cual, pese a que no se prevé muy activo, podría dejar algún chubasco fuerte acompañado de tormenta, sobre todo en Menorca y norte de Mallorca, según Gili.

Por ello, la Aemet prevé activar avisos por lluvias y tormentas en el norte e interior de Mallorca, donde podrían acumularse precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Asociado a este frente frío, se espera una bajada de las temperaturas a partir del jueves en el norte de Mallorca, donde las máximas quedarían rozando los 30ºC, y en Menorca, donde incluso podrían situarse por debajo de este valor. En el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera, las máximas podrían rondar los 33ºC o 34ºC.

El viernes y sábado, el tiempo seguirá con cierta inestabilidad, ya que se esperan intervalos de nubes y lluvias ocasionales y dispersas, ha comunicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares.

Las temperaturas máximas se situarán estas jornadas en torno a los 30ºC y 33ºC. Mientras, las mínimas descenderán hasta situarse entre los 17ºC y 22ºC, incluso en bastantes puntos del archipiélago los mercurios registrarán mínimas por debajo de los 20ºC.

Finalmente, de cara al domingo, Gili ha comentado que, pese a que todavía quedan algunos días por delante, la tendencia es que Baleares se despida de agosto con cielo poco nublado y sin previsión de lluvias. Las temperaturas mínimas, no obstante, se espera que continúen en valores similares a los días previos.