Los rápidos del mar

Hay que remontarse hasta el año 1971 para que se materializara en las islas la primera línea de alta velocidad. Concretamente, fue la Isleña de Navegación que fletó dos hidroalas denominados Queen of the Waves y Princess of the Waves que se comercializaron con los nombres de Reina de las Olas y Princesa de las Olas y que realizaron la ruta Palma-Ibiza en dos horas y quince minutos, ampliando posteriormente el recorrido hasta Valencia. Estas embarcaciones, que podían alcanzar una velocidad de 35 nudos, podían llevar hasta 250 pasajeros. Por diversos problemas, la idea no acabó de cuajar y la línea sólo duró una temporada.

Pasó bastante tiempo para que volviera a aparecer otra línea de alta velocidad, fue en 1987 en que la Naviera Mallorquina con el Tiburón, una nave de diseño ruso con una capacidad de 155 pasajeros y 34 nudos de velocidad, comunicó Palma con Ibiza. Posteriormente Flebasa unió Palma con Ibiza y Dènia con embarcaciones como el Rápido de Mallorca y Rápido de Formentera y Trasmediterránea conectó Palma con Ibiza con el Tintorera y en 1994 se inició la ruta entre Palma y Tarragona a cargo del Marrajo, la primera directa con la península.

El ‘Tiburón’ de Naviera Mallorquina unió Palma con Eivissa en 1987. / Manuel R. Aguilera

En el año 1995 aparece por primera vez en las líneas de Balears un barco de alta velocidad capaz no solo de llevar pasajeros sino también vehículos. Se trataba del Alcántara de la Compañía Trasmediterránea que tomó el puesto del Marrajo en la línea Palma-Tarragona, que realizaba en algo más de tres horas, alternándola con la línea Palma-Ibiza-Valencia. En 1996 entró en servicio su gemelo, el Almudaina, en la ruta Palma-Barcelona.

Tanto el Alcántara como el Almudaina eran naves monocasco, pero en 1998 entra en escena el primer multicasco y una nueva compañía. Se trataba de la naviera Buquebus y su barco Catalonia L, una nave con una capacidad de 900 pasajeros y 250 vehículos, que podía alcanzar los 43 nudos, siendo utilizado en la ruta Palma-Barcelona, que realizaba en algo más de tres horas. Al año siguiente entró en servicio una nave similar de la misma empresa, el Avemar, con lo que Buquebus llegó a realizar hasta cuatro viajes diarios a Barcelona. En el año 2000, Trasmediterránea puso en servicio el Milenium, barco similar a las naves de Buquebus, con el que comenzó una competencia directa. Pero en septiembre de dicho año, Buquebus cerró sus líneas, vendiendo sus barcos, dándose la circunstancia de que el Avemar pasó a Trasmediterránea.

En el año 2001, Baleària pone en servicio el Fast Ferry monocasco Federico García Lorca en la línea Palma-Ibiza-Dènia y en el año 2003 Trasmediterránea se hace con el Mileniun dos, que lo estrena en la ruta Palma-Ibiza-Valencia, aunque quizá por los altos costos del combustible, a partir del año 2008, Trasmediterránea movió todas sus embarcaciones de alta velocidad a otras zonas, con distancias más cortas.

El ‘Tintorera’ de Trasmediterránea. / Manuel R. Aguilera

El año 2018, Baleària se hizo con el Cecilia Payne, un catamarán que colocó en la línea Palma-Ibiza-Dènia y Trasmediterránea reapareció y trajo al Alcántara dos para la ruta Palma-Sant Antoni-Gandia. Esta misma compañía introdujo durante la temporada estival de 2019 y en la ruta Palma-Ibiza-Gandia al Ciudad de Ceuta, que era el antiguo Milenium dos. Finalmente, en 2021, Baleària puso en servicio el Eleanor Roosevelt en la línea Palma-Ibiza-Dènia, la embarcación rápida más grande utilizada hasta ahora en las rutas desde Mallorca.

Pero no solo en el puerto de Palma han operado embarcaciones de alta velocidad. En 1995, Trasmediterránea hizo pruebas con el Alcántara en el Port de Sóller con vistas a realizar una línea desde allí hasta Barcelona, cosa que no llegó a cristalizar. Durante varios años algunas empresas han unido con embarcaciones rápidas Cala Rajada con Ciutadella, así a finales de los años noventa, Cape Balear operó diferentes barcos como el Menorca Jet, Ibiza Jet, Iris Jet o el Rápido del Puerto y posteriormente la empresa Interilles con el Balear Jet. En el año 2003, Baleària puso en servicio el Ramon Llull, fast ferry que unía Port d’Alcúdia con Maó, Ciutadella y Barcelona. Posteriormente, otros barcos de la misma naviera han estado en estas rutas como el Jaume III en la línea Alcúdia-Ciutadella, y más recientemente el Margarita Salas, gemelo del Eleanor Roosevelt, que está uniendo Port d’Alcúdia con Ciutadella y Barcelona. También Trasmediterránea estuvo presente en Alcúdia durante alguna temporada con el Alcántara dos. Desde el año 2022, Trasmapi está en la línea Alcúdia – Ciutadella, inicialmente con dos embarcaciones, el Chenega y el Fairweather. Otras compañías operaron en la zona como la Naviera Universal Española que realizó durante un corto periodo de tiempo la línea Port d’Alcúdia - Barcelona en los años 2001 y 2002, o la naviera FRS que en 2021 con el Tarifa jet unió Alcúdia con Ciutadella.