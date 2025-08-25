Mega Jump Park: el castillo hinchable más grande de España también es para adultos y está en Mallorca

En s’Illot acaba de abrir sus puertas una atracción poco habitual en la isla: un castillo hinchable gigante pensado no solo para niños, sino también para adultos. El Mega Jump Park, con 5.000 metros cuadrados de colchonetas y obstáculos, promete diversión… y también un entrenamiento más exigente de lo que parece.

Mucho más que un juego infantil

Saltos, escalada, carreras por túneles inchables y pruebas de equilibrio. A simple vista parece un parque infantil, pero basta con intentarlo unos minutos para descubrir que es un auténtico reto físico. Por 16 euros, los visitantes pueden disfrutar de 90 minutos de actividad, tiempo que se hace largo cuando se encadenan saltos y obstáculos sin parar.

El parque cuenta con tres zonas diferenciadas:

Área de descanso , para recuperar fuerzas.

, para recuperar fuerzas. Recorrido 1 contra 1 , un desafío que recuerda a Ninja Warrior, donde dos participantes compiten a la vez en pistas paralelas.

, un desafío que recuerda a Ninja Warrior, donde dos participantes compiten a la vez en pistas paralelas. La gran colchoneta central, en la que niños y adultos comparten espacio intentando no tropezar unos con otros.

Diversión asegurada (y agujetas también)

Quienes lo han probado aseguran que la experiencia es sorprendentemente intensa. La combinación de saltos, carreras y trepas convierte la visita en una sesión de cardio disfrazada de juego. “Aguantamos apenas diez minutos en el recorrido competitivo antes de tener que parar a recuperar el aliento”, confiesan los que lo probaron.

Una zona solo para adultos en camino

El responsable del proyecto, el empresario alemán Markus Breisch —también dueño desde hace cuatro años de la antigua discoteca Dhraa en Portocristo, aún sin actividad— explicó que el parque de s'Illot funcionará solo hasta finales de septiembre. Después se trasladará a Palma, donde ya se trabaja en habilitar un espacio exclusivo para adultos. La idea es que quienes teman compartir colchonetas con escolares hiperactivos tengan su propio lugar para saltar sin preocupaciones.

Normas básicas de convivencia

Mientras tanto, en s’Illot rigen unas sencillas reglas no oficiales para los mayores de 20 años:

Los niños no son bolos: no se derriban. Si hay que caer, mejor hacerlo al vacío que sobre un menor. Si uno se queda atascado en un túnel, lo correcto es mantener la calma y salir hacia adelante. Jamás retroceder.

Horarios y localización

Para evitar los golpes de calor veraniegos, el Mega Jump Park abre todos los días de 18 a 23 horas. En la entrada se entregan calcetines antideslizantes de colores, un complemento poco glamuroso pero muy útil para evitar resbalones.

La instalación se encuentra en s’Illot, Cala Morlanda, Camí de la Mar, junto al Hotel Playa Moreia.