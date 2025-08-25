Del lastre a cierta alegría

Silvia hace tiempo en un bar tras salir tarde de su trabajo en Manacor. Paga y va hacia la estación para coger el último tren del día a Palma. Agotada, con la mirada perdida en la noche oscura y sin nubes del Llevant, busca un sitio cómodo al lado de la ventana. Silvia se sorprende por el aspecto del vagón, con vasos de plástico por el suelo y manchas de comida en los asientos. Suspira y bebe una botella de agua, se queda en silencio, se alegra de no ver a ningún conocido. Calcula que después de la medianoche estará en Plaza España. Allí tomará el bus hasta su piso en Santa Catalina, que comparte con un periodista argentino y una pareja de colombianos.

A Silvia le preocupa la precariedad de la vida cotidiana en Mallorca con nóminas por el suelo y alquileres disparados. Rica, seductora y desigual, se empeña en expulsar a sus residentes o a obligarlos a vivir en la incertidumbre y apretados, sin un horizonte más o menos despejado, pero con playa y mucho sol. «A mayor necesidad, menos deseo. Independencia, proyecto de vida, ni hablemos», piensa Silvia, que trabaja en blanco de lunes a viernes en una empresa con inversiones en toda España.

Al llegar el tren a Inca niega con la cabeza y se muerde los labios. Silvia rememora el último festejo de Sant Sebastià en Cort. Aquella noche la presidenta del Govern se disfrazó de DJ, tan divertida y exultante, y pinchó un rato frente a una multitud de mileuristas precarizados que saltaban y bailaban. «¿Qué festeja en la noche fría de enero que recuerda al santo de Palma? ¿Qué celebra ante tantos trabajadores que no saben dónde vivirán en un mes o en cuatro, con quién y cómo? ¿De qué se ríe en el tardeo que colapsa el centro de la ciudad?». Todo esto se preguntó Silvia ante el jocoso despliegue oficial junto a sus compañeros de piso. La falta de decoro y el síndrome de Estocolmo son complejos de erradicar.

Ahora Silvia sonríe cuando el tren atraviesa Binissalem. La sorprende un recuerdo lindo, cierta alegría inesperada. Hace dos semanas también salió tarde de su trabajo. Al llegar a la estación Intermodal en Plaza España vio que el bus arrancaba cuando apareció en la superficie sobre la escalera mecánica que subió con rapidez. Insultó al aire y se puso primera en la fila. «A esperar», se dijo. En ese momento dos hombres llegaron riendo a la parada del 4. Silvia los miró.

—Tienes que bajarte en Plaza Progreso —explicó uno—. Es cerca, no tendrás problema.

—Perdona, yo puedo indicarte —intervino Silvia—. No te preocupes.

—Amigo, te vas con custodia. Fins demà!

—Fins demà!

Silvia y el hombre que quedó en la fila empezaron a conversar. Dijo que se llamaba Joaquín, nació en Costa Rica y estaba de vacaciones en la isla. Silvia le contó que conocía su país, que estuvo hace varios años. En el bus comenzaron a entusiasmarse. Hablaron de los monos del Parque Manuel Antonio, del volcán Arenal, de las piscinas de agua caliente, de las playas de arena negra de Puerto Viejo, el pueblo reggae al norte de Panamá. Mientras tanto el bus atravesó Avenida Argentina y siguió por Comte de Barcelona hasta Plaza Progreso. Bajaron.

—¿Hacia dónde vas? —preguntó Silvia.

—A tomar una cerveza contigo —respondió Joaquín.