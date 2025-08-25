Alerta ante una nueva ciberestafa: "Su móvil ganó 950.000 euros en la Lotería Nacional"

Por mucho que seas afortunado en el juego, lo que indicaría una pobre vida amorosa, nadie regala casi un millón de euros así como así. Por eso, si te llega un mensaje de la Lotería Nacional conforme has sido premiado con una cantidad exagerada de dinero lo más probable es que lo que te haya tocado es un fraude y no un premio.

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una nueva campaña de ciberestafa con un sms fraudulento enviado desde un número de teléfono desconocido a tu móvil en el que los delincuentes se hacen pasar por representantes de la Lotería Nacional. Te comunican que has ganado un premio de 950.000 euros, pese a que no concretan ni el sorteo ni la razón por la que has salido elegido. Eso sí, indican que fue tu teléfono el afortunado.

Sin embargo, el truco viene cuando los delincuentes, que suplantan al operador de loterías y juegos de azar adscrito al Ministerio de Hacienda, piden datos personales y bancarios para reclamar este premio a Lotería Nacional, pese a que el aviso proviene de ellos. Por ejemplo te instan a dar datos personales, como el nombre y el número de teléfono del premiado, lo que no deja de ser curioso, ya que el mensaje inicial , literalmente, pone "su móvil ganó 950.000 euros en la Lotería Nacional". ¡Qué menos que conocer el número ganador cuando te dedicas a sorteos!

El mensaje incluye un enlace a una web sospechosa y una dirección de contacto de correo electrónico no oficial (contactcompany960@gm...). En realidad, se trata de una estafa que busca obtener los datos personales y bancarios de la víctima para robar dinero, vender esta información en el mercado negro o realizar estafas personalizadas con nuevos mensajes, señalan desde la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

"Si no has jugado en la lotería, ignora el mensaje. Si sí has participado, comprueba tu número en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de duda, puedes acudir directamente a una administración de lotería oficial", remarcan desde este organismo de ciberseguridad catalán. A veces, la suerte no está en tus manos... sino en la de los ciberestafadores.