Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

