Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca

Arabia Saudí persigue a las parejas no casadas por las calles. Por tanto, solo cabe ensalzar el ejemplo de tolerancia brindado por la teocracia de Mohamed bin Salman al tolerar que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no se comprometieran matrimonialmente hasta el vigente agosto, después de dos años de convivencia pecaminosa en el equipo Al Nassr.

Es un momento óptimo para refrescar la sesión de entreno compartida con la pareja inseparable en un hotel de lujo de Mallorca, y más concretamente de Calvià. Quedaba claro desde aquel principio de su relación que Georgina regía los destinos de la pareja, mientras remaba en la máquina sin una concentración absoluta y con un chándal muy de andar por casa. Ronaldo correteaba por la cinta y se subía a la bicicleta, pero sin exprimir las calorías en contra de su físico esculpido.

En el gimnasio quedaba establecido que cabía hablar de Georgina/Cristiano, y por este orden. La hoy futura esposa no era en aquellos momento ni modelo ni influencer ni estrella de Netflix, solo una emprendedora con un control absoluto de su hombre, que también era su producto. Ni siquiera necesitaba lucir marca alguna de LVMH para establecer su poderío.

La pareja que entrena unida, permanece unida. Cristiano/Georgina solo cambiaban de aparato de tortura para reafirmarse en que orbitaban uno alrededor de la otra, nada que ver con aquella novia mallorquina que se arrojaba sobre el parabrisas del coche del goleador. Se entendían sin hablarse.

Me despedí con una frase dirigida al miembro menos relevante del dúo:

-Ni se te ocurra marcharte del Madrid.

Nunca olvidaré aquella mirada de odio reconcentrado.