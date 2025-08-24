Un lujo en extinción

Queridos lectores, esta semana estoy reflexiva, me ha dado por pensar en la urbanidad, ese concepto que incluye la consideración, respeto y cortesía hacia los otros, y que se ha convertido en un lujo en peligro de extinción. Parece haberse esfumado como el humo de los devastadores incendios que estos días arrasan nuestros campos. Y no, no es casualidad la comparación. Porque igual que ciertos desalmados provocan esas llamas con total desprecio por la naturaleza y las vidas ajenas, hemos asistido al lamentable espectáculo de algunos políticos exhibiendo su falta de respeto ante una tragedia que exigía altura de miras.

Durante mis recientes días de observación sociológica veraniega, he llegado a una conclusión tan evidente como desoladora: los buenos modales han desaparecido por completo. Me sangran los ojos viendo a personas acudir a restaurantes elegantes vestidas como si fueran a sacar la basura, presenciar el bochornoso espectáculo de invitados que llegan con las manos vacías a celebraciones preparadas con esmero, o contemplar adultos montando numeritos a camareros porque su capricho no se cumplió al instante.

Hemos perdido esa capacidad de ver por el otro, de guardar las formas básicas de convivencia. Un simple «gracias» o «por favor» se han convertido en rarezas, cuando deberían ser la banda sonora natural de nuestras interacciones.

Pero dejemos el sermón y vayamos, cortésmente, a contarles lo que ha pasado esta semana en los lugares más in de nuestra isla. ¡ah! Y gracias por leernos.

1 Garden Dreams florece en Mallorca

Jardins Tramuntana reunió a un centenar de invitados distinguidos en los jardines del exclusivo St. Regis Mardavall para presentar Garden Dreams, su flamante docu-serie producida por la cadena alemana ZDF.

Joan Nadal y Lourdes Vázquez, los artífices de esta firma de paisajismo de lujo, se convirtieron en las estrellas de la velada al proyectar el primer episodio de esta producción que ya triunfa en Alemania. Entre cócteles y música en directo, los asistentes descubrieron los secretos detrás de jardines valorados entre 100.000 y 700.000 euros.

La serie, que se emite cada miércoles en ZDF, muestra diez proyectos espectaculares desarrollados en la isla, desde possessions centenarias hasta villas estilo James Bond. Mallorca se viste de gala como protagonista indiscutible de esta aventura paisajística que conquista Europa.

2 Noche mágica en Formentor

La brisa mediterránea acarició los jardines del Four Seasons Resort Mallorca durante una velada extraordinaria que unió historia, arte y tradición mallorquina. Isabel Guarch y el prestigioso hotel celebraron juntos una triple efeméride: el décimo aniversario de la colección de joyas Formentor, el primer año del Four Seasons en este rincón paradisíaco y los 150 años del emblemático poema Pi de Formentor de Costa i Llobera.

La noche cobró vida con los acordes de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, cuyas melodías se fundieron armoniosamente con el murmullo de las olas. Los invitados, un selecto grupo de clientes y representantes de la sociedad mallorquina, disfrutaron de un exquisito cóctel mientras admiraban las piezas de la colección Formentor, joyas que capturan la esencia de los pinos que desafían viento y marea en la sierra de Tramuntana.

El momento más emotivo llegó con la interpretación del poema inmortal de Costa i Llobera, que resonó con especial fuerza en voz de una artista local, convirtiendo la celebración en un homenaje perfecto a la belleza eterna de la isla.

3 Un año de pasión artística

Carmen Rueda irradiaba emoción mientras recibía a sus clientes, amigos y admiradores en la celebración del primer aniversario de Studio Art Gallery. La calle Velázquez, en pleno casco histórico palmesano, se llenó de risas, música y ese buen rollo que solo surge cuando se respira arte puro.

Con su característica calidez, Carmen ha convertido su galería en mucho más que un espacio comercial. «Una colección bien seleccionada es nuestro motor», nos confiesa con esa pasión que la caracteriza, mientras señala las obras que adornan las paredes de su refugio creativo. Y es que en Studio Gallery, cada pieza cuenta una historia, cada rincón respira sensibilidad.

Rodeada del pequeño comercio de toda la vida, esta galería se ha posicionado como un punto de encuentro fundamental para artistas emergentes y consagrados. Carmen y su equipo no solo comercializan obras; educan, inspiran y colaboran activamente en el crecimiento de cada creador que confía en ellos.

«El arte trasciende barreras», reflexiona Carmen, y viendo el ambiente festivo de la noche, no podríamos estar más de acuerdo.

4 A la luz de la luna llena

La serra de Tramuntana fue testigo de una de esas veladas que quedan grabadas en el corazón. Fosh Catering y Tast Out convocaron a su gran familia de clientes, proveedores, colaboradores y amigos en la espectacular Finca Son Burguet de Puigpunyent para brindar por la unión de estas dos referencias gastronómicas mallorquinas.

La celebración se desplegó como un auténtico viaje sensorial por los diferentes rincones de esta histórica posesión. Los invitados pudieron degustar una propuesta culinaria exquisita que reflejaba lo mejor de ambas marcas, mientras descubrían las nuevas estaciones para eventos que marcarán la próxima temporada.

El ambiente fue creciendo hasta convertirse en pura magia cuando, bajo el manto estrellado y con las Perseidas como telón de fondo, todos se entregaron al baile. Una noche perfecta que selló con broche de oro esta hermosa alianza gastronómica, demostrando que cuando se unen talento, pasión y buenos amigos, el resultado es simplemente inolvidable.

5 Pura emoción mexicana

En una noche que prometía ser especial, Es Jardí se transformó en un pedacito de México bajo las estrellas mallorquinas. Alejandro Fernández, ese gigante de la música que lleva el corazón mexicano por bandera, nos regaló una velada que quedará grabada para siempre en las 4.000 almas que se congregaron en este rincón mágico.

Fue emocionante ver cómo la comunidad mexicana de toda la isla se desplazó para arropar a su ídolo, mezclándose con admiradores de toda Latinoamérica y España. El ambiente era pura calidez familiar, y Alejandro lo sintió desde el primer momento. «Que seas muy feliz» fue su carta de presentación, y vaya si cumplió su promesa.

Durante 120 minutos inolvidables, el ganador de cuatro Grammy Latinos nos llevó de viaje por su alma. Sus baladas más íntimas pusieron la piel de gallina y los sentimientos a flor de piel, para después rendir un emotivo homenaje a su padre Vicente con el icónico El Rey, momento que arrancó lágrimas y ovaciones a un público entregado. Su despedida con un abrazo a la bandera española y un «nos vemos el próximo año» selló una noche perfecta.