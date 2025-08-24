Eva Longoria disfruta del verano mallorquín en la Rafa Nadal Academy
La actriz, que está en la isla para rodar The Last Sunrise, ha visitado el centro de alto rendimiento del extenista de Manacor
Eva Longoria sigue disfrutando de todos los sitios de Mallorca. Esta vez, la empresaria, productora y directora ha visitado las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar en la que además ha tenido la oportunidad de jugar al pádel.
Su anfitriona ha sido Maribel Nadal, Subdirectora General de la academia y a la que Eva conoce de sus enfrentamientos en la Hexagon Cup, torneo de pádel por equipos que se celebra anualmente en Madrid. Eva Longoria es la propietaria del equipo “Eleven Eleven”, mientras que Maribel es la cara visible del equipo Rafa Nadal Academy Team, que finalizó subcampeón en la última edición.
