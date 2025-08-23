La actriz Eva Longoria disfruta del mar de Mallorca en los días de descanso del rodaje deThe Last Sunrise que ha comenzado en la isla, proyecto en el que actúa también el actor español Fernando Lindez. Después de haber pasado parte de sus vacaciones en Marbella con su marido, el empresario mexicano José Bastón, y su hijo, la popular protagonista de series televisivas como Mujeres desesperadas ha compartido en sus redes sociales varias fotografías y vídeos disfrutando de un día en el mar, a bordo de una embarcación.

Imagen de uno de los vídeos compartidos por la actriz. / Instagram

En bikini y acompañada de su familia y amigos, Longoria aparece a bordo de una embarcación, con una copa en la mano, y también subida a una tabla de paddle surf en esa jornada en una de las calas de la isla que ha compartido.

La película que rueda en Mallorca es un romance juvenil basada en el libro de la escritora estadounidense Anna Todd. El estreno de esta producción de Amazon MGM Studios está previsto para el próximo año.

No es la primera vez que Eva Longoria viaja a Mallorca, ya que en julio de 2017 participó en un evento solidario organizado por la también actriz María Bravo en el hotel Valparaíso. Aquel verano, la estrella de Hollywood aprovechó al máximo los dos días de estancia paseando por el centro histórico de Palma con visita guiada a Cort y haciendo algunas compras. Tuvo además una jornada náutica por aguas de Calvià y disfrutó de una noche en el Casino de Mallorca.

Longoria es una habitual de España y tiene una casa en la costa andaluza, donde pasa temporadas con su familia y amistades más cercanas.