Cocina Fresca | Carpaccio de remolacha con higos, queso feta y pistachos

El carpaccio de remolacha es una base que sirve para confeccionar variedad de platos con un toque vistoso y festivo. Se puede preparar tanto con remolachas crudas, desde el final de la primavera hasta comienzos del otoño, como con remolachas cocidas, que podemos adquirir envasadas durante todo el año. Basta con saber que el resultado variará de más crujiente y refrescante, en la primera opción, a más suave y cálido en la segunda.

Una de las alegrías que nos trae cruzar el meridiano del verano son los higos, tan exquisitos y versátiles que siempre nos dan un buen juego en la cocina. Por ejemplo, junto con un poco de queso y algunos frutos secos –que pueden ser de libre elección según la disponibilidad o los gustos personales– puede elaborarse esta nutritiva propuesta, que combina distintos manjares en un mismo plato sin demasiadas intervenciones y se mueve entre la frescura de una ensalada y la dulzura de un postre.

Ingredientes

1 Remolacha grande (o dos pequeñas)

6 Higos

1 Trocito de queso feta

1 Puñado de pistachos

4 Cucharadas de aceite de oliva suave

2 Cucharadas de vinagre de manzana

Sal marina

Preparación