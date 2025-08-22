Cocina Fresca | Carpaccio de remolacha con higos, queso feta y pistachos
Alex Ramos y Mercè Ramírez
El carpaccio de remolacha es una base que sirve para confeccionar variedad de platos con un toque vistoso y festivo. Se puede preparar tanto con remolachas crudas, desde el final de la primavera hasta comienzos del otoño, como con remolachas cocidas, que podemos adquirir envasadas durante todo el año. Basta con saber que el resultado variará de más crujiente y refrescante, en la primera opción, a más suave y cálido en la segunda.
Una de las alegrías que nos trae cruzar el meridiano del verano son los higos, tan exquisitos y versátiles que siempre nos dan un buen juego en la cocina. Por ejemplo, junto con un poco de queso y algunos frutos secos –que pueden ser de libre elección según la disponibilidad o los gustos personales– puede elaborarse esta nutritiva propuesta, que combina distintos manjares en un mismo plato sin demasiadas intervenciones y se mueve entre la frescura de una ensalada y la dulzura de un postre.
Ingredientes
- 1 Remolacha grande (o dos pequeñas)
- 6 Higos
- 1 Trocito de queso feta
- 1 Puñado de pistachos
- 4 Cucharadas de aceite de oliva suave
- 2 Cucharadas de vinagre de manzana
- Sal marina
Preparación
- Corta la remolacha en láminas muy finas. Puedes hacerlo con la ayuda de una mandolina o un pelador, aunque también servirá un cuchillo bien afilado. Pélala con anterioridad en caso de usarla cruda.
- Dispón las láminas en una bandeja y cúbrelas con el aceite, el vinagre y la sal marina, añadiendo un poco más de aceite si hiciese falta para que queden bien empapadas. Lleva a la nevera para que se maceren un mínimo de 12 horas tapadas con film transparente para evitar que se impregnen de otros olores.
- Corta los higos en rodajas, desmenuza el queso y machaca un poco los pistachos.
- Coloca una base de carpaccio de remolacha en un plato y después decora con los higos, el queso y los pistachos.
- Al servir, sazona con el líquido de maceración de la remolacha y una pizca de flor de sal (opcional).
