Anita Williams, de Supervivientes y La Isla de las Tentaciones a su tienda favorita en Mallorca
La influencer ha visitado “Ke Pasada Moda”, un comercio de ropa low cost en Palma y Coll
La exconcursante de La Isla de las Tentaciones y Supervivientes, Anita Williams, ha vuelto a dar que hablar, esta vez lejos de los focos televisivos. La joven, que en los últimos meses se ha consolidado como una de las influencers más seguidas de su edición, ha compartido en redes su paso por una tienda de ropa de Mallorca: Ke Pasada Moda.
Dos locales en Palma
El comercio, con locales en la calle Cardenal Rosell (Coll) y en la calle Joan Crespí (Palma), se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan moda femenina a precios asequibles.
La colaboradora televisiva, cuyo verdadero nombre es Ana Arboledas, ha construido en los últimos años una trayectoria marcada tanto por su paso por realities como El Conquistador como por su faceta de modelo y empresaria en el sector de ventas digitales. Ahora, con un perfil mediático en ascenso, la catalana también aprovecha sus estancias en Mallorca para apoyar pequeños negocios locales.
