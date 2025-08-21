Una 'tiktoker' advierte sobre el objetivo real de los "globos de la risa" en Ibiza: "No aceptes uno, no son de cumpleaños"

Sant Antoni es uno de los municipios más conocidos de Ibiza entre los turistas extranjeros, especialmente británicos, por ser uno de los principales destinos de fiesta en la isla. Sus bares del West End, los atardeceres y su ambiente algo más desenfadado que en el resto de la isla lo han convertido en una parada obligatoria para miles de viajeros.

Además, este municipio tiene una oferta de alojamiento más económica que la ofertada en otros puntos de la isla, lo que hace de Sant Antoni uno de los sitios más concurridos en los meses turísticos.

Ahora, Sant Antoni también tiene un nuevo punto de interés gracias al proyecto artístico de Okuda San Miguel, situado en la calle Santa Agnès, en el corazón del West End. Ahí es justo donde una tiktoker ha grabado un vídeo que acumula más de un millón de visualizaciones y en el que lanza "tres consejos" para "no morir en el intento" tras pisar esta zona de Sant Antoni.

"No vengas si no eres amigo de los guiris", dice como primera advertencia debido a la saturación turística de la zona. "Nunca aceptes un globo, no son de cumpleaños", agrega en referencia al gas de la risa que contienen. Y es que en Sant Antoni, como en otros destinos turísticos populares, los "globos de la risa" se han vuelto comunes en las zonas de fiesta.

Estos contienen óxido nitroso, un gas que se inhala para provocar una breve sensación de euforia, mareo o risa, de ahí su apodo. Se venden cargados desde pequeños botes metálicos (cartuchos) y son consumidos por turistas, especialmente en áreas como el West End.

Por último, la tiktoker advierte: "Ven en preparado porque si quieres comunicarte, mínimo te tienes que tomar tres cervezas... porque los ingleses no se entienden ni entre ellos".