Plans d'estiu
Restaurante Cala Conills: vocación por servir bien
El pescado fresco y los arroces son los reclamos de esta casa de comidas de Sant Elm
Cuando mucha gente habla bien de un restaurante, no es casualidad. En Sant Elm hay muchas propuestas para elegir, pero quien busca comer buen pescado fresco o un arroz suele optar por el Restaurant Cala Conills.
Maria Mascaró regenta esta casa de comidas situada a primera línea de la playa de Cala es Conills. Lleva más de cuatro décadas de vida dedicada a la restauración, primero en el chiringuito que había situado cerca de la actual ubicación y desde hace nueve años en este mismo local.
El servicio es atento y Maria con su elegancia atiende a los comensales. Hay clientes que llevan 30 años repitiendo almuerzos y cenas. No es casual, es vocación: una aptitud que se encuentra en médicos, enfermeras, profesores, periodistas y en cualquier persona que ejerza su profesión con esmero y respeto por quien reclama su servicio.
Recuerda, Maria, que hace décadas, cuando empezó a servir pescado fresco siempre lo enseñaba al comensal. «Como es lógico, lo continuamos haciendo, pero antes no debía ser habitual porque había clientes que nos lo agradecían».
Su carta es muy variada. De entrantes, hay ricos calamares rebozados, mejillones (al vapor o a la marinera) o almejas en salsa verde. En cuanto a pescado, el lenguado es una de las propuestas más solicitadas. Tampoco faltan las sardinas a la plancha, uno de los platos que llevan sirviendo desde sus inicios en la restauración, en 1983, primero en el chiringuito (hoy en día desaparecido) y ahora en este local situado delante de la playa. Como es lógico, la mariscada es otro de sus reclamos, con bogavante, cigalas, gambas, mejillones, navajas, almejas y zamburiñas. También sirven gall de Sant Pere y el calamar a la plancha, paellas, como la mixta o la de marisco, además de propuestas de carne, procedente del País Vasco. De postre, destaca la sorprendente tarta de limón.
Restaurant Cala Conills
Carrer Cala es Conills, 1, Sant Elm.
Tel.: 971 23 91 86
Abierto de martes a domingo
www.calaconills.com
APUNTS DE SOBRETAULA
D’arribar-hi sense res a crear un restaurant de referència
Vaig descobrir aquesta casa gràcies a les recomanacions d’amics andritxols. Havia visitat un restaurant de la zona i no n’havia quedat prou satisfet. Per això em digueren: «Ves al Restaurant Cala Conills: hi fan bon peix, l’arròs també és bo i sempre et tracten bé». No s’equivocaren amb la recomanació.
Al Restaurant Cala Conills hi ha clients mallorquins de tota la vida i, com és lògic per la seva ubicació davant la platja que dona nom al restaurant, també hi ha turistes que es tracten com si fossin clients locals. «Que una persona estigui de pas no vol dir que sigui beneita i es mereix el mateix respecte que qualsevol altre client», remarca Maria Mascaró, la propietària. Fa 43 anys va arribar de Palma a Sant Elm amb el seu espòs, Manolo Solano, per encarregar-se de la guingueta (avui desapareguda) a prop de la platja. D’un començament no la pogueren gestionar i quedaren a fer feina a la porteria dels apartaments de Puerto Drac. L’any següent, el 1983 Onofre Alemany, que tenia la concessió del baret, els va contractar perquè tenia queixes dels que se n’encarregaven. «Hi vàrem fer feina com a assalariats fins devers l’any 1995 -recorda Maria- hi fèiem sardines, bistecs, truites i entrepans, en un ambient familiar i amb accés a la piscina d’aigua salada que hi havia».
Després feren un parèntesi de tres anys i varen fer feina en altres negocis, fins que el 1998 tornaren a agafar la guingueta aquest pic com a propietaris. «Hi vàrem introduir peix fresc i millorarem la carta, fins que l’any 2015 Costes no ens va renovar la concessió arran d’unes queixes d’un veïnat que va fer tancar el baret i també la piscina (en la qual podia nedar tothom). Va ser molt trist perquè ens feren liquidar el negoci durant la temporada estival i es va esbucar la piscina, mentre d’altres en situació similar, com la piscina de Pedro J. Ramírez i Agatha Ruiz de la Prada, encara no s’ha eliminat».
Dos anys abans, Manolo havia mort i per a Maria fou un cop fort. Com que Maria és una dona d’empenta, el 2016 va decidir a agafar el que temps enrere havia estat el restaurant Xaloc. El va renovar completament i ha convertit el Restaurant Cala Conills en una fonda de referència: «el secret és que compram és fresc, tant a IscaPalma com a la llonja del Port d’Andratx, d’on gairebé sempre duim el gall de Sant Pere, la llagosta i el cap-roig». D’allò que més satisfeta està Maria és que ella i Manolo arribaren a Sant Elm sense res i amb molta de feina es varen poder comprar una casa i almanco una de les seves filles, Marta, pot continuar el negoci creat amb esforç i amor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
- El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?