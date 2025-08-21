Polémica por el vídeo de una familia "colándose" en la piscina de un hotel en Mallorca
Las imágenes, en las que se lee "Si mi familia quiere ir a la piscina, se cuela uno en un hotel y punto”, han generado un intenso debate
Un nuevo vídeo grabado en Mallorca se ha vuelto viral en redes, pero esta vez no por escenas de fiesta o excesos, sino por una familia que decide "colarse" en la piscina de un hotel con total naturalidad.
En las imágenes se observa a un padre, una madre y un niño de unos cinco años accediendo a la piscina del establecimiento y consumiendo bebidas en la terraza como si fueran huéspedes. El propio padre, que graba la escena, acompaña la acción con una frase que ha levantado ampollas: “Si mi familia quiere ir a la piscina, se cuela uno en un hotel y punto”.
Un debate encendido en comentarios
El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y, sobre todo, comentarios que reflejan la división entre quienes condenan la actitud y quienes explican que, en realidad, se trata de un simpático montaje.
Algunos usuarios han criticado duramente el comportamiento: “Pobre niño”, escribe uno, mientras otro reprocha “Vergonzoso hacerlo y más con tu hijo, vergonzoso contarlo, vergonzoso publicarlo, vergonzoso jactarse de ello y vergonzoso aplaudirlo”. Incluso hay quienes han sugerido reacciones cargadas de tópicos: “Los mallorquines son así”.
Otros, en cambio, han cuestionado la veracidad del vídeo: “¿Habéis pensado alguno que estén en el hotel hospedando y hayan hecho el vídeo como una broma?” o “Hay muchísimas personas que entran a consumir y se dan un baño, no hay nada de poco ético e inmoral en ello”.
Sea como sea, la publicación ha logrado lo que muchos buscan en TikTok: convertirse en uno de los temas más comentados del verano mallorquín.
