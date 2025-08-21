Polémica por el vídeo de una familia "colándose" en la piscina de un hotel en Mallorca

Un nuevo vídeo grabado en Mallorca se ha vuelto viral en redes, pero esta vez no por escenas de fiesta o excesos, sino por una familia que decide "colarse" en la piscina de un hotel con total naturalidad.

En las imágenes se observa a un padre, una madre y un niño de unos cinco años accediendo a la piscina del establecimiento y consumiendo bebidas en la terraza como si fueran huéspedes. El propio padre, que graba la escena, acompaña la acción con una frase que ha levantado ampollas: “Si mi familia quiere ir a la piscina, se cuela uno en un hotel y punto”.

Un debate encendido en comentarios

El vídeo ha acumulado miles de reproducciones y, sobre todo, comentarios que reflejan la división entre quienes condenan la actitud y quienes explican que, en realidad, se trata de un simpático montaje.

Algunos usuarios han criticado duramente el comportamiento: “Pobre niño”, escribe uno, mientras otro reprocha “Vergonzoso hacerlo y más con tu hijo, vergonzoso contarlo, vergonzoso publicarlo, vergonzoso jactarse de ello y vergonzoso aplaudirlo”. Incluso hay quienes han sugerido reacciones cargadas de tópicos: “Los mallorquines son así”.

Otros, en cambio, han cuestionado la veracidad del vídeo: “¿Habéis pensado alguno que estén en el hotel hospedando y hayan hecho el vídeo como una broma?” o “Hay muchísimas personas que entran a consumir y se dan un baño, no hay nada de poco ético e inmoral en ello”.

Sea como sea, la publicación ha logrado lo que muchos buscan en TikTok: convertirse en uno de los temas más comentados del verano mallorquín.