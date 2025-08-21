'La música no s’atura': Mallorca rinde homenaje a Jaume Anglada con un vídeo coral

Más de 70 personas entre músicos, artistas, representantes institucionales y amigos se han unido en un emotivo vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la productora Vivir del Cuento bajo el lema Cridam el teu nom, Jaume, con el objetivo de enviar fuerza y ánimos al cantautor mallorquín Jaume Anglada, hospitalizado tras el accidente de moto que sufrió el pasado 8 de agosto al colisionar con un coche.

En la grabación se suceden mensajes de apoyo y palabras de aliento hacia el músico, una figura muy vinculada a la escena cultural de las Islas Baleares y el panorama nacional. La iniciativa recalca que la música no s’atura y que, pese a la convalecencia del artista, su nombre y su obra siguen resonando entre compañeros y seguidores.

El vídeo cuenta con la participación de figuras destacadas como Tomeu Penya, Miguel Ríos, Los Secretos, Marcos Cabotá, Rosa Delimás, Lidia San José o el chef Andreu Genestra, además de rostros del ámbito político y social como la presidenta del Govern balear Marga Prohens, el alcalde de Palma Jaime Martínez y representantes de entidades culturales como el Auditorium de Palma, el RCN Palma o el Grup Trui.

La mayoría de quienes intervienen en la grabación le expresan su amor, recuerdan los momentos compartidos y subrayan las cosas que aún tienen pendientes con él, con el deseo de poder reencontrarse pronto sobre los escenarios o en la vida cotidiana.

El mensaje se completa con un llamamiento abierto a la ciudadanía: "Compártelo, súmate al grito, envíale tu fuerza", invitando a que los seguidores del artista se sumen a esta muestra colectiva de apoyo.

La iniciativa, que circula en redes con etiquetas como #CridamElTeuNomJaume, #ForçaAnglada y #MúsicaAmbÀnima, se ha convertido en un símbolo de la estrecha unión del mundo cultural mallorquín y nacional en torno a la figura del rockero.

Anglada en una situación 'más estable'

El íntimo amigo de Felipe VI fue trasladado de la UCI a una zona de observación menos restringida del hospital de Son Espases tras ser operado de la cadera y la mandíbula. El último parte médico afirmaba una "sensible mejoría y un estado mucho más estable" del artista.