Nuevo menú de fiesta en el Cap Roig, el restaurante del lujoso hotel Jumeirah

El establecimiento del Port de Sóller estrena una nueva propuesta culinaria concebida para celebrar momentos especiales

Rubén Jiménez y Antonio Sena en la espectacular terraza de Cap Roig

Rubén Jiménez y Antonio Sena en la espectacular terraza de Cap Roig / Bartomeu Font Sbert

El restaurante Cap Roig del Port de Sóller, del hotel Jumeirah Mallorca, acaba de estrenar una nueva propuesta culinaria. Se trata de un menú festivo, que sigue su esencia mediterránea y que se ofrecerá todos los fines de semana.

La idea ha sido concebida por el cocinero Javier López, chef ejecutivo de Jumeirah Mallorca, y Stefano Tabellini, director de alimentos y bebidas del hotel.

El encargado de ejecutarla es el cocinero italiano Antonio Sena, que junto a Rubén Jiménez, jefe de sala del restaurante Cap Roig, comentan que es una opción para quienes buscan celebrar un cumpleaños, compartir una buena nueva o disfrutar de un momento especial con familia y amigos.

Detalle del rodaballo con verduras asadas

Detalle del rodaballo con verduras asadas / Bartomeu Font Sbert

Platos generosos

Se trata de un generoso menú, compuesto por un surtido de entrantes, como la selección de aceitunas y envinagrats, las anchoas del Cantábrico con mantequilla de albahaca, humus de garbanzo, mutabal de berenjena, alcachofas al brasa con romesco y una fritura de productos del mar.

A continuación, el plato principal a elegir es el pescado del día hecho a la brasa con el Josper, fideuà de senyoret con allioli o jarrete de cordero con puré cremoso de tupinambo y verduras asadas. "Como marca nuestra filosofía, no escatimamos en calidad y las raciones son generosas", apunta Jiménez.

El punto final es un surtido de más de una decena de bocados dulces, como la llesca de papa, varios tipos de chocolates y bombones, como el Dubai de pistacho, helado de dulce de leche, el cono de helado de ensaimada recubierto de chocolate o el merengue de fresa.

Todo ello incluye una copa de Moët & Chandon cortesía de la casa. El menú solo está disponible los sábados y domingos a mediodía.

Stefano Tabellini explica que no es el único menú especial de Cap Roig: "Cada miércoles noche ofrecemos un menú inspirado en el País Vasco en el que la carne hecha al carbón es la protagonista".

Detalle de la Triple Dulce Tentación

Detalle de la Triple Dulce Tentación / Bartomeu Font Sbert

