Crisis migratoria

El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo procedente de Canarias llega hoy a la Península

Las chicas pusieron rumbo a su destino a las 8.00 horas de este jueves

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España).

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria

El primer grupo de niñas menores solicitantes de asilo puso rumbo a la Península este jueves para ser reubicadas en distintos recursos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones distribuidos por el territorio peninsular. Las chicas - una de Guinea, dos de Senegal, dos de Gambia, una de Costa de Marfil y tres de Mali - salieron del Archipiélago a las 8.00 horas de esta mañana.

Con esta derivación, ya son tres las realizadas hasta el momento. Según lo previsto, un segundo grupo compuesto por siete chicos - todos de Mali - viajará este domingo, por lo que al final de la semana 16 menores habrían dejado el sistema de protección de las Islas, que sumados a los 15 derivados la semana anterior harían un total de 31.

Este es el primer traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias previsto para esta semana, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado hacerse cargo de más de 800 menores no acompañados demandantes de protección internacional alojados en el sistema de atención a la infancia del archipiélago.

Para el Gobierno canario, el ritmo de las derivaciones "continúa siendo lento" y acusa al Ejecutivo central de ignorar el auto del Supremo que ordena atajar el hacinamiento en los centros de las islas. Por su parte, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideran que "se está siguiendo el calendario acordado y los protocolos pactados".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
  2. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  3. Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
  4. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  5. Un restaurante de Ibiza pide 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para colgar el bolso
  6. Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
  7. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  8. Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?

Ció Boncompte convierte la Església Vella de ses Salines en un templo de la gastronomía mallorquina

Ció Boncompte convierte la Església Vella de ses Salines en un templo de la gastronomía mallorquina

'Espejo Público' cifra cuánto ha ganado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne con su hijo

'Espejo Público' cifra cuánto ha ganado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne con su hijo

Ció Boncompte expone sus cuadros-receta en la Església Vella de ses Salines

Ció Boncompte expone sus cuadros-receta en la Església Vella de ses Salines

Interinos docentes: Educación anula la resolución de adjudicación y publica otra tras la polémica por los plazos para reclamar

Interinos docentes: Educación anula la resolución de adjudicación y publica otra tras la polémica por los plazos para reclamar

Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Imágenes de la programación y el inicio de las fiestas de verano de Can Pastilla 2025

Imágenes de la programación y el inicio de las fiestas de verano de Can Pastilla 2025

Completan la restauración de tres Vírgenes Dormidas de Mallorca

Completan la restauración de tres Vírgenes Dormidas de Mallorca
Tracking Pixel Contents