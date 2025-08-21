Cap Vermell Grand Hotel organiza su primer desfile de moda con marcas españolas y locales

Cap Vermell Grand Hotel acogerá el próximo 30 de agosto por la tarde la primera edición de su Fashion Show, una pasarela por la que desfilarán las marcas Johnny Mesq, de Ibiza, y Lizzana, de Cádiz, y en la que se podrán ver también bolsos Zon&Zee de Ubrique. La gastronomía y la cultura local también formarán parte de esta propuesta.

El desfile, que mostrará los mejores diseños de Jhonny Mesq y de Lizzana, tendrá lugar el próximo 30 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, en este hotel de lujo situado en Canyamel.

Imagen promocional del primer Fashion Show de Cap Vermell Grand Hotel / .

Este primer Fashion Show tiene el propósito de impulsar la colaboración de Cap Vermell Grand Hotel con marcas y diseñadores locales, dando visibilidad al talento español y balear, según ha informado la organización, que tiene al frente a María Mir, ex modelo y directora de Relaciones Institucionales de este resort de cinco estrellas en el que se ubica Voro, el único restaurante de Mallorca con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol. La pasarela contará con la artista multidisciplinar y empresaria Martina Benvenutto como presentadora.

Además de moda, la noche se completará con la música de DJ T-Mark y del saxofonista Norbert Fimpel y con una propuesta gastronómica consistente en un aperitivo con el que se quiere reflejar la excelencia del hotel y la conexión entre lujo y producto local.

La organización de este espectáculo de moda también ha previsto que los días previos al desfile se instalen stands de las marcas mallorquinas Moyà y Can Axartell, así como los bolsos de Ubrique Zon&Zee.

“Con esta primera edición, Cap Vermell Grand Hotel refuerza su posicionamiento como un destino integral de lujo en Mallorca, donde la moda, la gastronomía, el arte y el deporte se combinan para ofrecer experiencias únicas y memorables a huéspedes y visitantes”, recalcan los responsables de esta propuesta.