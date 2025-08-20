Música y cartas: la incansable afición de Steve Aoki regresa a Mallorca
El reconocido DJ estadounidense, quien ya declaró su amor por la isla, vuelve para su próxima actuación este jueves 21 de agosto en el BCM de Magaluf
Steve Aoki, DJ estadounidense mundialmente conocido por canciones como Boneless, Just Hold On o Mic Drop (remix), vuelve a Mallorca este jueves 21 de agosto para su próxima actuación en el BCM de Magaluf. Como la última vez el pasado 9 de julio, Aoki se reunirá con la tienda de cartas palmesana Ludicón para disfrutar de una de sus grandes pasiones: el coleccionismo de cartas.
El reconocido artista es todo un referente dentro de esta afición de nicho. Tanto es así que incluso tiene una cuenta secundaria de Instagram dedicada exclusivamente a las cartas, donde comparte sus aventuras en los diferentes sitios que visita. Como ya es costumbre, Aoki aprovechará su estancia para grabar contenido junto a la comunidad local, y para esta ocasión, repetirá la misma fórmula que ya le funcionó la útlima vez que vino a la isla.
Ludicón es una tienda especializada en juegos de cartas que ya colaboró con Steve Aoki el pasado mes de julio. Y como ellos mismos anuncian desde sus redes sociales, serán una vez más los anfitriones del estadounidense, con quien harán un directo en Instagram abriendo sobres de todo tipo.
Esta emisión se realizará a las 21:00 horas de este jueves, justo dos horas antes de su actuación en BCM. Además, en la misma publicación anuncian el sorteo de una carta firmada por Aoki.
Amante de Mallorca
En su última estancia, Steve Aoki declaró su amor por la isla. "Mallorca ocupa un lugar especial en mi corazón desde 2011", reconoció el estadounidense, quien también destacó la belleza natural de nuestra tierra. Y gracias al recibimiento e inclusión del DJ por parte de la comunidad local de juegos de cartas, para Aoki Mallorca "es más que una escapada. Es un hogar lejos de casa".
