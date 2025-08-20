Marcel Remus, el “rey del ladrillo” en Mallorca: esto es lo que gana en un año

Hablar de dinero sigue siendo tabú, pero la cadena alemana RTL ha decidido poner las cartas sobre la mesa con su programa “Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking”. La entrega, emitida el jueves 21 de agosto en horario de máxima audiencia, muestra los ingresos de todo tipo de perfiles, desde carteros hasta ministros.

En esta ocasión, también han pasado por la báscula económica algunos de los alemanes afincados en Mallorca, entre ellos el conocido agente inmobiliario Marcel Remus, DJ Robin, los dueños del bar Gelis Eck en Peguera y los hoteleros Silke y Martin Berdan, de Santanyí.

El ascenso de Marcel Remus

Remus, de 38 años, se ha convertido en el rostro más reconocible del sector inmobiliario de lujo en Mallorca. Sin embargo, sus comienzos fueron más modestos: antes fue jinete de doma y salto, cobrando apenas 200 euros por fin de semana. Con 19 años se mudó a la isla junto a su madre, Silke, con la idea de sobrevivir vendiendo una o dos casas al año.

La realidad superó las expectativas: hoy es millonario y se codea con clientes como Elton John, Elizabeth Hurley o Robert Lewandowski.

El programa desvela que el precio medio de las propiedades que vendió en 2024 asciendía a 9,2 millones de euros. En Mallorca, la comisión estándar de los agentes es del 6% más IVA. Solo por una de las viviendas que mostró en Son Vida –el “Beverly Hills mallorquín”– se embolsaría cerca de 470.000 euros en honorarios.

En casi 18 años de carrera, asegura haber intermedidado en operaciones por valor de casi mil millones de euros.

Negocio familiar y rentable

Su única empleada es su madre, que trabaja como asistente y ha llegado a cobrar un sueldo bruto de seis cifras, además de coche y vivienda. “Separamos lo personal de lo profesional”, explican ambos.

Además de su labor como agente, Remus es propietario de cuatro villas de lujo en la isla, una de ellas conocida como Villa Remus, que alquila a clientes exclusivos. Solo con ese inmueble ingresa en torno a 320.000 euros anuales en rentas. El valor de mercado ronda actualmente los siete millones de euros.

Tras mucha expectación, Remus confirma sus números: su empresa genera más de tres millones de euros al año, lo que se traduce en un ingreso mensual de alrededor de 250.000 euros. “Es una cifra de locos”, reconoce él mismo.

En el ranking de la cadena alemana RTL, el alemán ocupa la primera posición. “Esto es la Champions League de los sueldos”, bromea el presentador Steffen Hallaschka.

Del reality al estrellato inmobiliario

Marcel Remus saltó a la fama en Alemania gracias a programas como “Mieten, kaufen, wohnen” o “Goodbye Deutschland”. En 2022 protagonizó “Reich und Herzlich – Ein Millionär geht undercover”, donde trabajó de incógnito en proyectos solidarios. En 2023, Vox le dedicó su propio formato: “Der Mallorca-Makler”.

Además de sus negocios, es conocido por la gran fiesta anual que organiza en la isla, donde reúne a celebridades alemanas e internacionales.