Un mallorquín estalla en redes contra los prejuicios de la península sobre los habitantes de baleares

Un joven mallorquín ha explotado en redes sociales contra uno de los prejuicios más repetidos por los peninsulares hacia los isleños. "Lo que callamos los isleños", reza uno de los comentarios en la publicación que critica la idea de que todos se conocen entre sí o que tienen información de primera mano sobre todas las islas del archipiélago. Su desahogo, grabado en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones, ha despertado la complicidad de muchos otros baleares que aseguran haber vivido situaciones similares.

El creador, que asegura haber pasado varios años fuera de la isla, relata cómo en innumerables ocasiones se ha enfrentado a la misma conversación: “Ostras, ¿eres de Mallorca? Yo tengo un amigo que es de Menorca, ¿lo conoces?”. Su respuesta, cargada de ironía, ha conectado con miles de usuarios: “¿Cómo le digo que no lo voy a conocer? Primero, porque en Baleares hay más de un millón de habitantes”.

Más cerca de Barbastro que de Menorca

El mallorquín aprovecha para subrayar un contraste que muchos en la península desconocen: la escasa frecuencia con la que los propios isleños viajan entre las islas vecinas. “He ido más veces a Barbastro que a Menorca”, confiesa entre risas, dejando claro que las distancias y los precios de los trayectos hacen que muchos residentes no salgan de su isla de origen.

La queja se repite cuando alguien le pide recomendaciones para Ibiza: “¿Me puedes recomendar calas o algo? ¿Cómo te digo que no conozco ni una sola cala de Ibiza, si con suerte conozco las de Mallorca?”. El vídeo concluye con una confesión que ha generado aún más identificación entre sus seguidores: “Literalmente voy todo el verano a la misma playa, siempre la que tengo más cerca”.

La grabación, difundida inicialmente en TikTok, ha recibido comentarios de apoyo de mallorquines, menorquines e ibicencos que comparten la misma frustración. Para muchos, el desahogo del joven es una oportunidad para romper con los tópicos que aún persisten sobre los habitantes del archipiélago.