La feria Horeca Baleares homenajeará a los chefs Alberto Chicote, Pepa Muñoz y Rafa Zafra
La próxima edición en Mallorca tendrá lugar del 16 al 18 de febrero de 2026
La feria de hostelería, restauración y catering Horeca Baleares ha anunciado los homenajeados de su edición de 2026 que serán los cocineros Alberto Chicote, en el certamen que tendrá lugar en Mallorca; Pepa Muñoz, en el de Menorca; y Rafa Zafra, en Ibiza.
En cada edición, Horeca Baleares rinde homenaje a profesionales que han dejado huella en la hostelería y en la gastronomía, por medio de un reconocimiento a su trayectoria, su compromiso y su impacto en el sector, ha informado la feria en un comunicado.
En 2026, el homenaje será a estos tres "grandes referentes" gastronómicos.
La feria de Mallorca tendrá lugar del 16 al 18 de febrero, la de Ibiza del 4 al 6 de marzo y la de Menorca entre el 17 y el 19 de marzo de 2026.
Horeca Baleares ha señalado en la nota que, en las islas, el modelo turístico "muestra síntomas de agotamiento", con presión sobre el territorio, falta de equilibrio entre residentes y visitantes, empleo estacional y bajo valor añadido.
La feria aboga por "construir un turismo más justo, sostenible y alineado con las necesidades reales del entorno y del tejido empresarial local".
Ante el actual momento de incertidumbre en el turismo y la hostelería, con "menos reservas, márgenes más ajustados y un cliente cada vez más exigente", la feria se organiza como lugar de exposición y de "reinvención del negocio", con la difusión de novedades y del conocimiento del sector.
