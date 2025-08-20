Armero i Adrover Vinicultors: El arte de elaborar vino con respeto y autenticidad

En el corazón de Felanitx, Armero i Adrover Vinicultors ha forjado desde 1992 una historia marcada por la dedicación familiar, el amor por la tierra y la búsqueda constante de la excelencia. Hoy, dos generaciones trabajan codo con codo para elaborar vinos de calidad que combinan tradición, sostenibilidad e innovación, siempre con un profundo respeto por la naturaleza.

Se elaboran las propias levaduras autóctonas, adaptadas a cada parcela, lo que permite mantener la identidad de cada vino y potenciar su autenticidad. / Armero i Adrover Viticultors

En sus 18 hectáreas de viñedo, cultivadas bajo criterios ecológicos, se equilibran a la perfección las variedades autóctonas y las foráneas: 50% de cada una. Esta diversidad les permite crear vinos versátiles, que muestran tanto el carácter inconfundible de la uva mallorquina como la riqueza que aportan variedades de otras procedencias. La producción también está balanceada: mitad vinos tintos, mitad vinos blancos, ofreciendo así una amplia gama que satisface a distintos paladares.

Así es el proceso de elaborar vino que sigue Armero i Adrover Vinicultors

La calidad comienza desde el mismo viñedo. En Armero i Adrover Vinicultors la selección de la uva es un ritual exigente y fundamental. Se lleva a cabo en dos fases: una primera en el campo, donde se escogen cuidadosamente los racimos de uvas blancas y tintas; y una segunda en la bodega, asegurando que solo las mejores entren en el proceso de vinificación. Y es que como defiende Luis Armero, alma mater del proyecto, «las uvas que no se pueden comer, no se pueden usar para el vino».

En la bodega, el trabajo se desarrolla siguiendo las normas de producción ecológica, tanto en el uso de productos como en las técnicas empleadas. Se elaboran las propias levaduras autóctonas, adaptadas a cada parcela, lo que permite mantener la identidad de cada vino y potenciar su autenticidad. Además, la fermentación se lleva a cabo con la mínimo intervención posible y aplicando antiguas formas de elaboración, respetando los tiempos y los procesos naturales que garantizan un resultado único y de calidad.

Armero i Adrover Vinicultors se caracteriza por su espíritu innovador

Pero si algo caracteriza a Armero i Adrover Vinicultors, además de su respeto por la tradición, es su espíritu inquieto. Cada año realizan pequeñas experimentaciones y ensayos, probando nuevas técnicas o procesos. Aquello que funciona pasa a formar parte del método de trabajo; lo que no, se deja como aprendizaje. Esta constante innovación les ha permitido evolucionar sin perder su esencia, consolidándose como una bodega de referencia dentro del panorama vinícola mallorquín.

El resultado son vinos que transmiten la historia de una familia, la identidad de una tierra y la pasión por un oficio. Cada botella de Armero i Adrover Vinicultors es el reflejo de una filosofía: trabajar con la naturaleza, respetar el fruto y, a la vez, atreverse a innovar para seguir creciendo. Porque, en Felanitx, el vino no es solo una bebida: es tradición viva, cuidada y reinventada cada día.