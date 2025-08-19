¿Se ha visto realmente a Lady Gaga en el aeropuerto de Palma?
Un lector de Mallorca Zeitung aseguró haber reconocido a la estrella estadounidense en Son Sant Joan: ¿qué indicios apoyan su versión y cuáles la ponen en duda?
Ralf Petzold
Que las grandes figuras de la música, el deporte o el cine han convertido Mallorca en destino habitual no es ningún secreto. Michael Jordan, los Obama o Justin Bieber ya han pasado sus vacaciones en la isla. ¿Se suma ahora Lady Gaga a la lista?
Según relata un residente alemán en Mallorca, la cantante habría sido vista el pasado viernes (15 de agosto) en el aeropuerto de Palma, en la zona de recogida de equipajes. «Volé de San Francisco a Mallorca, vía Frankfurt. En la cinta 14, sobre un banco, estaba sentada Lady Gaga», explica. El testigo asegura que la mujer vestía un jersey negro con el logo de Givenchy y unas mallas oscuras, un estilo que la artista ya ha lucido en otras ocasiones.
Acompañada por escolta y chófer
El lector añade más detalles: «Hablaba sin ninguna duda inglés americano y llevaba un guardaespaldas enorme. También estaba con ellos un chófer, los dos esperaban junto a ella las maletas. El guardaespaldas miraba con recelo a cualquiera que se acercara. La mayoría eran turistas alemanes que no parecían reconocerla».
Lady Gaga no suele compartir a diario su ubicación en redes sociales. Actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos, pero cuenta con dos semanas de descanso entre conciertos. Además, desde Palma existe un vuelo directo a Nueva York, donde será su próxima actuación.
La duda, sin embargo, persiste: ¿por qué una estrella internacional esperaría como cualquier viajero en la cinta de equipajes de un vuelo regular? Lo habitual es que los famosos aterricen en Palma en avión privado y utilicen la terminal exclusiva para ello. El lector, no obstante, recuerda que «Angelina Jolie y Salma Hayek también han sido vistas en vuelos comerciales. ¿Por qué no iba a hacerlo ella?». La incógnita está servida.
