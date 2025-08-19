La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona

Son las 10 de la mañana de un día laborable cualquiera. Estamos en las afueras del polígono Son Castelló, en la panadería gallega Lozano. Largas colas de clientes serpentean hacia la pequeña tienda, donde además de productos de panadería también se venden bocadillos, que con unos 25 centímetros de largo resultan muy abundantes.

Hay un tipo de relleno que ha cautivado especialmente a los compradores de cerca y de lejos: la lechona. La carne se ha cocido a fuego lento durante ocho o diez horas. Se unta salsa de tomate en una mitad del pan, se añade la carne desmenuzada, mucha carne, se cierra y ya está listo un plato saciante que cuesta solo 4,60 euros y del que los clientes dicen que es el mejor y más grande bocadillo de la isla. Solo se preparan diez cochinillos al día, y en total se venden alrededor de 400 bocadillos diarios. Lo mismo se paga por otras opciones, con pollo guisado, lacón gallego (jamón de cerdo gallego curado y secado al aire), chorizo, tortilla, anchoas con queso, sardinas, salmón con aguacate y mucho más. Solo algunas versiones especiales, como el bocadillo con anillas de calamar, cuestan 5,90 euros.

Además, también hay platos calientes que se pueden degustar en la sencilla terraza con capacidad para unas 50 personas o para llevar. Se trata principalmente de comida casera, cocinada por Fabiola Angeriz, que proviene de una familia de restauradores y hoteleros, y que dirige el negocio junto con su marido, José Manuel Lozano, de Carral, cerca de A Coruña, panadero de cuarta generación. Por 6,50 euros se puede comer, por ejemplo, berenjenas rellenas, lasaña, paella, callos con garbanzos, albóndigas, carrillada de cerdo, codillo, hígado con cebolla, escalope, cordon bleu, merluza, calamares, bacalao, salmón... todo ello acompañado de arroz o patatas fritas. Quien lo desee, también puede llevarse una gran porción de cochinillo.

Para los productos de panadería (pan a 6-7 euros/kilo) -pan gallego, pero también variantes con avellanas e higos, albaricoques y nueces, pan de aceitunas o pan de maíz con pasas y nueces-, el maestro panadero Lozano utiliza la harina que muele en su propio molino. Se ubica, al igual que la amplia cocina y obrador con cinco grandes hornos, en las dependencias traseras de la panadería. El cereal se lo suministran directamente agricultores gallegos que él conoce personalmente. En total, son 15 tipos de harina y mezclas las que utiliza para panes, pero también para productos como pasteles gallegos clásicos (20 euros/kilo), ensaimadas o croissants. En cuanto a las empanadas, hay mallorquinas, pero también gallegas rellenas de bacalao, atún o pulpo, con carne de ternera y cordero o incluso con variantes vegetarianas como espinacas y queso de cabra o verduras (3 euros).

Antes, Lozano era solo una panadería, pero durante la pandemia la pareja comenzó a ofrecer bocadillos y platos calientes. Al principio, los clientes eran principalmente personal de ambulancias, bomberos o policías. El boca a boca hizo que la clientela creciera rápidamente. Desde hace unos meses, su hija, Jair Lozano, también trabaja en el negocio. Anteriormente, había tenido éxito en el sector del marketing y las tecnologías de la información. «Pero mis raíces eran más fuertes, por lo que ahora estoy aprendiendo a hornear de mi padre y me encargo de nuestros puestos en los mercados semanales», afirma. La Panadería Lozano está presente en siete mercados, por lo que hay mucho que organizar.

Además, la joven tiene otro proyecto entre manos: una nueva panadería-cafetería cerca del ayuntamiento de Alcúdia, que abrirá sus puertas este mismo año.