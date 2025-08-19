Graban a dos turistas manteniendo relaciones sexuales en plena playa de Magaluf

Un nuevo episodio de turismo de ocio nocturno en Magaluf vuelve a encender las redes. Esta vez, el motivo es un vídeo en el que se observa a dos turistas manteniendo relaciones sexuales en un espacio público de la playa, apoyados en unos velomares varados en la arena.

En la grabación, la mujer aparece realizando una felación a su acompañante sobre la arena. La escena fue captada por dos jóvenes que paseaban ebrios y que, entre risas, decidieron subirla después a TikTok, donde no tardó en volverse viral.

Un verano de imágenes polémicas

El caso se suma a una larga lista de vídeos que en las últimas semanas han retratado el fenómeno conocido como turismo de excesos en Magaluf. En julio, otro clip mostró a una pareja aparentemente manteniendo relaciones sexuales en la arena, mientras un hombre buscaba objetos con un detector de metales a pocos metros y otro turista ebrio se retorcía tratando de mantenerse en pie, todo sucediendo al mismo tiempo.

A ello se suman otras escenas virales, como la del “hombre musculoso” que bailaba sin camiseta en plena Punta Ballena, la avenida más conocida de la zona, o la del turista que esquivó a un vigilante en la discoteca BCM y logró escapar trepando la verja de un hotel cercano.

“Magaluf flu” y otros temas candentes

Entre otros temas candentes en el enclave turístico, destacan el término “Magaluf flu”, popularizado en redes sociales, con decenas de visitantes relatando que, tras regresar de la localidad, padecieron síntomas parecidos a una gripe. “Me he despertado con dolor de garganta y un resfriado”, explicaba una usuaria en un vídeo viral. Otros aseguraban haber acabado incluso en urgencias.

También crecen las quejas por la presión de los promotores de bares y discotecas, que según los turistas llegan a obstaculizar físicamente el paso para convencerles de entrar a locales. “No aceptan un ‘no’ por respuesta”, denunciaba un visitante en TikTok.