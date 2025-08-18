Rememoranzas del Dique del Oeste

En el pasado el Port de Palma ha tenido diferentes lugares desde donde quien quisiera podía ver y observar la actividad portuaria, así fue muy famoso y conocido el Paseo de la Riva, que como continuación del Borne y de la Calle Antonio Maura llegaba hasta el faro del puerto y que constituía un paseo muy habitual para muchos mallorquines, que podían observar por un lado la Bahía de Palma y la llegada de las embarcaciones que recalaban en el puerto y por otro la actividad del interior del Moll Vell. En la segunda parte de los años sesenta fue eliminado el Paseo de la Riva, tomando el relevo los muelles de Poniente y sobre todo el Dique del Oeste, inaugurado en 1961, numerosos palmesanos iban a observar de cerca los grandes trasatlánticos, los buques de guerra o simplemente a pasear y ver la preciosa perspectiva de Palma, La Seo y el Castell de Bellver y de camino tomar algo en la terraza de las estaciones marítimas.

Refiriéndonos concretamente al Dique del Oeste, por sus diferentes alineaciones han pasado multitud de buques y agrupaciones, escalas que en algunos casos han dado lugar a que grandes multitudes de curiosos se trasladaran allí para observar a algunos de los más famosos buques del mundo. Así en octubre de 1957 recibió la visita de la escuadra española con el crucero Canarias al frente hecho que se repitió en junio de 1961 en que las unidades que habían participado en la operación foca en la bahía de Alcudia ocuparon todas la líneas de atraque, incluido el muelle de Ribera de San Carlos. Con el devenir de los años, han sido muchas más las agrupaciones de buques de guerra de muy diferentes nacionalidades que han pasado por él , como en 1996 en que se activó la Euromarfor reuniéndose una flota de quince buques compuesta por unidades de cuatro países, también llegaron famosos buques de guerra, como el portaaviones Ark Royal que hizo escala en 1971 y que fue un gran acontecimiento, o el Intrepid norteamericano, que vino en 1972, el único de su nacionalidad que atracó en el dique, seguro que muchos recuerdan la escala del acorazado Missouri, buque donde se firmó la rendición del Japón y que vino en Noviembre de 1986, o la escala conjunta del Dédalo y del Príncipe de Asturias en junio de 1989, o la irrepetible imagen de septiembre de 1996 en que tres portaaeronaves, pertenecientes a España, Italia y Reino Unido, concretamente el Príncipe de Asturias, el Giuseppe Garibaldi y el Invincible ocuparon toda la segunda alineación.

Un buque que siempre levantaba expectación cuando venía a Palma, el Dédalo atracado en el Dique del oeste / DM

También hubo algún que otro accidente, como cuando el destructor español Almirante Valdés chocó con el muelle el 13 de abril de 1981,al no poder dar atrás, destrozándose la proa, o el aparatoso incendio que el 13 de diciembre de 1989 sufrió el Menorca, un pequeño buque de pasaje, que estaba amarrado junto a otros buques fuera de servicio, a consecuencia del cual acabó hundiéndose, justo al final de la primera alineación, también al dique llegaron buques en situaciones embarazosas, como el mercante cubano Las Coloradas que el 15 de diciembre de 1982 llegó escorado y con una vía de agua debiendo atracar al dique para hacer reparaciones urgentes o el argelino Tlencem que en febrero del año 1999 tuvo un corrimiento de carga cerca de Formentor y tuvo que ser remolcado a Palma, para poder ser descargado y adrizado. El dique se usó también para amarrar buques fuera de servicio temporalmente, así varios grandes petroleros, como el Calatrava, el Valtierra, o el Alcázar, o algunos buques de carga general como el Mar Egeo y el Mar Tirreno, estuvieron varios meses en la segunda alineación en los años setenta y principios de los ochenta, fruto de la falta de fletes. Otras navieras como Trasmediterránea, Contenemar o Naviera Mallorquina también utilizaron el dique para amarrar sus buques fuera de servicio o en venta.

Especial mención se merece la llegada de la regata Cutty Sark a Palma en Julio de 1996, multitud de veleros entre ellos los grandes Amerigo Vespucci, Dar Miodziezy, Simón Bolívar o Palinuro ofrecieron una maravillosa imagen y ocuparon durante varios días todas las instalaciones, por las que desfilaron millares de personas. Otro día especial fue el 22 de octubre de 1988 cuando entre grandes medidas de seguridad, atracó en la primera alineación el Yate real Britannia con la Reina Isabel II a bordo. También es del recuerdo de muchos la “Operación Barco” que consistía en transportar agua de Tarragona a Palma, el Cabo Prior, embarcación donde se debía almacenar el agua, llegó el día 4 de abril de 1995 y el Móstoles, buque que debía trasportarla, llegó al día siguiente, fueron una imagen habitual en su atraque frente a la estación marítima, durante casi tres años.

El Queen Elizabeth 2 atracado en la primera alineación del Dique del Oeste en su primera visita el 30 de abril de 1972 / DM

En cuanto a trasatlánticos y cruceros, por sus líneas de atraque han pasado muchísimos de los más famosos, normalmente atracaban en la primera alineación junto a la estación marítima, entre ellos destaca el Queen Elizabeth 2 que en su primera visita el 30 de abril de 1972, protagonizó una de las escalas más sonadas de nuestro puerto, dado que una gran multitud, se agolpó durante horas para observar al gigante de los mares. En la segunda alineación atracó en junio de 1999 otro barco famoso, el Norway, el antiguo France, aunque esta visita pasó prácticamente desapercibida.

Pero esta época en que la relación entre los ciudadanos y el puerto era intensa se acabó. Lo tiempos y las circunstancias cambiaron y por motivos de seguridad, primero se cerraron los muelles de Poniente, y posteriormente el Dique del Oeste, de manera que ahora ya no es posible, o es muy difícil, el acercamiento a los buques, lo que ha provocado un alejamiento y un desconocimiento del mundo naval y portuario por parte de la población en general.