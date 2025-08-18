Raïm de riure, un ciclo de catas temáticas donde el humor y el vino mallorquín se unen

Vi de la Terra Mallorca presenta Raïm de riure, un nuevo ciclo de catas temáticas donde el humor es el hilo conductor. Esta iniciativa pretende acercar los vinos mallorquines al público local a través de la participación de monologuistas y sumilleres. La cita inaugural tendrá lugar el próximo 5 de septiembre a las 20 horas en Casa Esment, y contará con la participación del cómico Rubén García y el sumiller Toni Fernández.

Este ciclo de catas temáticas ofrecerá a un grupo de 60 personas la oportunidad de probar cinco referencias de Vi de la Terra Mallorca, cada una con su respectiva tapa, acompañado del espectáculo de diferentes monologuistas de la isla.

Para la primera velada, el humorista Rubén García interpretará su monólogo Queridos mallorquines, mientras que Toni Fernández, premiado como el Mejor sumiller de Baleares en 2011, 2012 y 2013, será el encargado de guiar la experiencia respecto a los vinos.

Según Carme Barceló, responsable de Promoción de Vi de la Terra Mallorca, "es la primera vez que ponemos en marcha unas catas temáticas". "Es con Rubén García con quien nace esta propuesta de Vi de la Terra Mallorca [...] Empezamos con el tema de la risa, del humor, y por eso hemos contactado con diferentes monologuistas de Mallorca", relata Barceló.

Desde Vi de la Terra Mallorca afirman que el objetivo prioritario sigue siendo dar a conocer los vinos mallorquines y acercarlos al público local. Además, esta iniciativa forma parte de la promoción del consumo responsable de vino como ya lo hizo la propia organización con el Raïm Wine Fest.