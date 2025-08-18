Noche de ostras y champán en Es Guix

El restaurante Es Guix de Escorca celebró el sábado una de sus cenas de verano. En esta ocasión las ostras de Daniel Sorlut fueron uno de los protagonistas de la velada, junto con el jamón de bellota Beher, que se maridó con el champán francés Taittinger y el vino blanco de la bodega La Sereine (denominación de origen Chablis). El evento estuvo amenizado por música en directo.

Bartomeu Font Sbert

Josep Antoni Bernat, propietario del Restaurant Es Guix, comentó que está preparando otra cena especial en la que el whisky será el leitmotiv de la velada: "Cada evento lo concebimos para disfrutar plenamente de la comida y la bebida en este entorno mágico para que siempre sea una cita única", explica Bernat.