Noche de ostras y champán en Es Guix

Este restaurante de Escorca ha celebrado este pasado sábado una de sus cenas de verano

El jamón y el escumoso francés marcaron el inicio de la velada. / Bartomeu Font Sbert

Escorca

El restaurante Es Guix de Escorca celebró el sábado una de sus cenas de verano. En esta ocasión las ostras de Daniel Sorlut fueron uno de los protagonistas de la velada, junto con el jamón de bellota Beher, que se maridó con el champán francés Taittinger y el vino blanco de la bodega La Sereine (denominación de origen Chablis). El evento estuvo amenizado por música en directo. 

Josep Antoni Bernat, propietario del Restaurant Es Guix, comentó que está preparando otra cena especial en la que el whisky será el leitmotiv de la velada: "Cada evento lo concebimos para disfrutar plenamente de la comida y la bebida en este entorno mágico para que siempre sea una cita única", explica Bernat. 

