Una mallorquina denuncia haber sido víctima de acoso sexual durante su viaje a Azerbaiyán.

La creadora de contenido mallorquina Laura Méndez ha narrado a través de sus redes sociales un episodio de acoso sufrido durante una visita a los conocidos volcanes de lodo de Azerbaiyán. Según explicó, el guía con el que había contratado la excursión aprovechó un momento de aislamiento para tocarla sin su consentimiento, tras insistir en “ayudarla” a limpiarse del lodo.

“Me intentó quitar el bikini”

Méndez relata que, pese a rechazar su ayuda, el hombre comenzó a retirarle restos de barro de la espalda hasta intentar quitarle el bañador. “Me lo ha intentado quitar, me ha metido la mano por dentro del bikini y me ha empezado a sobetear en los pechos y por la parte de abajo”, explicó. La influencer asegura que reaccionó poniéndose rápidamente una camiseta y gritando para frenar la situación, aunque se encontraba sola y alejada de cualquier ayuda.

La mallorquina señaló que no podía defenderse de forma más contundente porque todas sus pertenencias —incluido el pasaporte, el dinero y el teléfono— estaban en el coche del guía. “Si yo le llego a pegar una hostia, el tío desaparece con mis cosas y yo ahí, en el desierto, ¿qué hago?”, expresó. Además, remarcó que estaba descalza y vestida únicamente con bikini, lo que incrementó su vulnerabilidad.

El contraste con el trato previo

Méndez reconoció que durante buena parte de la visita el hombre había mostrado una actitud cordial, haciéndole fotos y poniendo música española en el coche, aunque con el paso de las horas se dio cuenta de que ese comportamiento podría haber tenido una intención encubierta. “No quiero decir que no haya sido majo antes, pero ahora me doy cuenta de que igual era con una intención que no tocaba”, indicó.

Tras el episodio, la influencer quiso lanzar un consejo a otras mujeres que viajen solas a este enclave turístico: “Si vais a los volcanes de lodo, coged un guía más mayor que ya tiene más tiros pegados y no tiene tanto deseo sexual, o mejor id acompañadas. No había nadie, estaba sola. Supongo que si hubiera habido gente, el tío no hubiera sido tan idiota de meterme mano”.

Méndez también criticó los comentarios recibidos en redes sociales tras hacer pública su experiencia, en los que algunos usuarios la responsabilizaban de lo sucedido. “Flipo con la gente que me dice que si yo he querido, que si me ha gustado o que he dado mi consentimiento. A mí ya me pilla con experiencia viajera y casi 40 años, pero si esto se lo hacéis a una chica de 20 la hundís”, lamentó.

“No generalizo con los países musulmanes”

La mallorquina subrayó que este caso no cambia su percepción general de los países musulmanes, a los que ha viajado en numerosas ocasiones en solitario. “En general, la gente musulmana es un amor y yo nunca he tenido problemas. Simplemente, hoy me ha pasado esto y os lo tengo que contar”, recalcó, al tiempo que reiteró que la experiencia de visitar los volcanes de lodo fue positiva más allá del incidente con el guía.