Una mallorquina denuncia haber sido víctima de acoso sexual durante su viaje a Azerbaiyán
La creadora de contenido relata que un guía intentó quitarle el bikini y la tocó sin consentimiento mientras se encontraba sola y aislada en plena excursión turística
La creadora de contenido mallorquina Laura Méndez ha narrado a través de sus redes sociales un episodio de acoso sufrido durante una visita a los conocidos volcanes de lodo de Azerbaiyán. Según explicó, el guía con el que había contratado la excursión aprovechó un momento de aislamiento para tocarla sin su consentimiento, tras insistir en “ayudarla” a limpiarse del lodo.
“Me intentó quitar el bikini”
Méndez relata que, pese a rechazar su ayuda, el hombre comenzó a retirarle restos de barro de la espalda hasta intentar quitarle el bañador. “Me lo ha intentado quitar, me ha metido la mano por dentro del bikini y me ha empezado a sobetear en los pechos y por la parte de abajo”, explicó. La influencer asegura que reaccionó poniéndose rápidamente una camiseta y gritando para frenar la situación, aunque se encontraba sola y alejada de cualquier ayuda.
La mallorquina señaló que no podía defenderse de forma más contundente porque todas sus pertenencias —incluido el pasaporte, el dinero y el teléfono— estaban en el coche del guía. “Si yo le llego a pegar una hostia, el tío desaparece con mis cosas y yo ahí, en el desierto, ¿qué hago?”, expresó. Además, remarcó que estaba descalza y vestida únicamente con bikini, lo que incrementó su vulnerabilidad.
El contraste con el trato previo
Méndez reconoció que durante buena parte de la visita el hombre había mostrado una actitud cordial, haciéndole fotos y poniendo música española en el coche, aunque con el paso de las horas se dio cuenta de que ese comportamiento podría haber tenido una intención encubierta. “No quiero decir que no haya sido majo antes, pero ahora me doy cuenta de que igual era con una intención que no tocaba”, indicó.
Tras el episodio, la influencer quiso lanzar un consejo a otras mujeres que viajen solas a este enclave turístico: “Si vais a los volcanes de lodo, coged un guía más mayor que ya tiene más tiros pegados y no tiene tanto deseo sexual, o mejor id acompañadas. No había nadie, estaba sola. Supongo que si hubiera habido gente, el tío no hubiera sido tan idiota de meterme mano”.
Méndez también criticó los comentarios recibidos en redes sociales tras hacer pública su experiencia, en los que algunos usuarios la responsabilizaban de lo sucedido. “Flipo con la gente que me dice que si yo he querido, que si me ha gustado o que he dado mi consentimiento. A mí ya me pilla con experiencia viajera y casi 40 años, pero si esto se lo hacéis a una chica de 20 la hundís”, lamentó.
“No generalizo con los países musulmanes”
La mallorquina subrayó que este caso no cambia su percepción general de los países musulmanes, a los que ha viajado en numerosas ocasiones en solitario. “En general, la gente musulmana es un amor y yo nunca he tenido problemas. Simplemente, hoy me ha pasado esto y os lo tengo que contar”, recalcó, al tiempo que reiteró que la experiencia de visitar los volcanes de lodo fue positiva más allá del incidente con el guía.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- ¿Hasta cuándo durará la ola de calor que afecta a Mallorca? La Aemet pone fecha al descenso de temperaturas
- Cuatro accidentes de tráfico en una aciaga noche en las carreteras de Mallorca
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Ola de calor en Mallorca: “En casa no se puede estar, hemos venido a refrescarnos a la piscina con los nietos”
- Palma se abrasa por falta de sombras
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Mallorca