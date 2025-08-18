Mallorca celebra su nochevieja de verano

Lío Mallorca y Purobeach Illetas unen fuerzas para despedir el verano por todo lo alto: el 31 de agosto con la legendaria Summer NYE y el 1 de septiembre con el Summer NYD Brunch. Una noche de espectáculo, alta gastronomía y música, seguida de un día de relax, brunch y mar.

El domingo 31 de agosto, el exclusivo espacio de Lío Mallorca en el Paseo Marítimo se transforma para acoger una experiencia que ya es cita obligada en el calendario estival balear. Una Nochevieja en pleno verano que combina lo mejor de la gastronomía mediterránea, un show de alto impacto y la energía de la mejor música.

La velada arranca a las 20:30 h con una cena a la carta firmada por el chef mallorquín Andreu Genestra, recientemente nombrado Global Culinary Director de Lío Group 2025 y responsable este año del cóctel de SSMM los Reyes en Marivent. A continuación, el cabaret musical “Back to the Future” llevará al público en un viaje entre décadas y estilos, fusionando ritmos del pasado y sonidos del futuro con la inconfundible puesta en escena de Lío: sensual, provocadora y cercana.

A medianoche, el momento más esperado: las 12 uvas, brindis y cotillón, celebrando el verano como si fuera el cambio de año. Después, el restaurante se convierte en un club con capacidad para más de 700 personas, donde los DJs BADBOX, Sebas Ramis e Isaac Indart mantendrán la pista encendida hasta el amanecer.

La fiesta continúa el lunes 1 de septiembre en Purobeach Illetas con el Summer NYD Brunch: un día para recuperar fuerzas junto al mar, con brunch especial, hamaca incluida, música suave de los DJs de Puro Music y las incomparables vistas al Mediterráneo. Un cierre perfecto para alargar la magia de la noche anterior.

El 2025 marca, además, el 20º aniversario de Purobeach, consolidando su posición como referente internacional en experiencias de playa, bienestar y gastronomía. Esta alianza entre Lío Mallorca y Purobeach Illetas ofrece a residentes y visitantes el final de verano más exclusivo: una noche de fantasía y celebración, seguida de un día de calma y desconexión frente al mar.