La lluvia acude al rescate de los incendios en Asturias: esta es la situación en la región

Asturias empieza a ver la luz al final del túnel para poder erradicar los incendios que tienen en vilo a la región. Las esperadas lluvias en buena parte del territorio darán tregua para combatir el fuego, espera el Gobierno regional, que ha valorado la situación después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que evalúa la evolución de los incendios forestales y que se reunió hoy en La Morgal (Llanera).

“Se abre una ventana de oportunidad con la lluvia de ir rematando los incendios activos, que son siete. Tenemos que aprovecharla para rematar", aseguró Adrián Barbón, presidente del Principado, que participó en el Cecopi. “La climatología va a ayudar y lo importante es que llueva, para luego poderlo rematar. Con llover no está solucionado, pero luego hay que rematarlo”, indicó.

Barbón volvió a insistir en que la prioridad del dispositivo de extinción pasa por defender a habitantes y pueblos, así como por garantizar también la seguridad de todas las personas que participan en las labores sobre el terreno. “Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”, ha afirmado.

"Somos optimistas con los medios que tenemos", añadió Alejandro Calvo, consejero de Movilidad.

En total, en estos momentos hay quince incendios forestales en Asturias: ocho activos en Cangas del Narcea, Somiedo, Degaña, Ponga, Quirós y Cabrales; dos estabilizados en Caso y Ponga, y otros cinco controlados en Cangas del Narcea, Coaña y Tineo. Preocupan especialmente los focos de Degaña y Somiedo.

En ellos están trabajando efectivos de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) Brif, Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y empresas forestales, además de una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y de Bomberos de Asturias. Desde la comunidad de Navarra, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) se sumará al dispositivo un helicóptero de extinción.

En el incendio de Genestoso-Somiedo está trabajando una amplia dotación de personal de Bomberos de Asturias, la UME, empresas forestales y maquinaria pesada: buldócer y retroraña. La situación meteorología ha mejorado y el frente de Llamera se ha dado por controlado, según Emergencias.

En el sector de este incendio, procedente del incendio leonés de Orallo, y que también afecta a Somiedo trabajan Bomberos de Asturias y empresas forestales junto a agentes de la guardería de Medio Natural.

En el incendio de Degaña (procedente de Anllares del Sil) trabajan efectivos de Bomberos de Asturias, junto a la UME y empresas forestales. El operativo en la zona suroccidental está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en el concejo de Cangas del Narcea, al frente del cual, como Director Técnico de Extinción, se encuentra un Jefe de Zona de Bomberos.

La situación de los incendios es la siguiente:

También permanecen activos los siguientes incendios, además del de Genestoso y Degaña. Un total de 8.

Ponga (3)

(Arcenorio/LaUña): trabajan bomberos del SEPA y una empresa forestales.

(Taranes) Pendiente de revisión por parte de los agentes de medio natural.

(Valle del Moro) Pendiente de revisión por parte de los agentes de medido natural.

Quirós (Faedo) Pendiente de revisión por parte de los agentes de medio natural.

Somiedo (Canunedo): trabajan bomberos de Grado y Pravia y una empresa forestal. Se ha solicitado para este incendio la activación de la BRIF de Tineo tanto de turno presencial como de régimen domiciliario.

Camarmeña (Cabrales). Pendiente de revisión por parte de agentes de medio natural.

Incendios controlados 5

Cangas del Narcea (2):

Vallado 2/La Pachalina: Aquí permanecen movilizados Bomberos del SEPA de La Morgal.

Cobos: Trabajando Bomberos del SEPA del parque de Tineo y La Morgal.

Coaña (2).

Lebredo. Pendiente de revisión por parte de los agentes medioambientales.

Medal y Loza. En revisión por parte de los agentes medioambientales.

Tineo (1):

San Felix. Pendiente de revisión por parte de los agentes medioambientales.

Incendios estabilizados (2)

Caso (1)

Bezanes. Permanecen un retén de bomberos el SEPA

Ponga (1)