Así imagina la inteligencia artificial a los turistas de Mallorca

La inteligencia artificial también tiene su propia visión de los turistas que visitan Mallorca. Un vídeo difundido en redes sociales recopila cómo este tipo de sistemas de generación de imágenes se imagina a los visitantes de distintas localidades españolas, y el retrato de las Islas Baleares no ha pasado desapercibido.

Mallorca, turismo de clase alta

En el caso de Mallorca, la IA recrea a dos personas de mediana edad —un hombre y una mujer— vestidos con ropa ligera en tonos claros y gafas de sol. La escena se sitúa en un puerto rodeado de yates, donde la pareja aparece degustando una paella a la sombra en la terraza de un restaurante.

El entorno y los detalles de la vestimenta transmiten una imagen de turismo acomodado, vinculado a la náutica y a la restauración en primera línea.

Ibiza y Menorca, entre lo extravagante y lo familiar

La representación de Ibiza difiere por completo. Aquí, la IA imagina a tres jóvenes vestidos con atuendos llamativos: prendas oscuras con lentejuelas, gafas redondas de estilo hippie y numerosos complementos. Una estética bohemia y nocturna que conecta con la imagen internacional de la isla asociada a la música electrónica y al ambiente festivo.

Por su parte, en Menorca la inteligencia artificial sitúa a una familia en plena playa. Un padre acompañado de sus dos hijas aparece equipado con material de snorkel y cámara para fotografía submarina. Una representación que pone el acento en la vertiente más natural, tranquila y familiar de la isla.

El vídeo no deja de ser una caricatura generada por algoritmos, pero refleja los estereotipos que se asocian a cada destino: lujo y gastronomía en la mayor de las Baleares, ocio nocturno en Ibiza y naturaleza en Menorca. Una visión que ha despertado tanto risas como debate entre los usuarios: "La IA nunca ha estado en Mallorca".