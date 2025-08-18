Una finca balear, premiada por su sostenibilidad y su compromiso con la tierra

Algo está cambiando en la percepción que la ciudadanía tiene de la agricultura. Aumenta la concienciación sobre una realidad que, a veces, de tan evidente pasa desapercibida: el sector primario es un pilar de nuestra economía y de nuestro propio sustento. El agroalimentario está en transformación y sus profesionales se enfrentan a retos tales como el relevo generacional, la necesidad de ser sostenibles, la digitalización y el cambio climático.

Desde Menorca, Productes Ecològics Santo Domingo es una de esas explotaciones agrarias que han apostado por el sector y por ser parte del cambio. Su proyecto ha sido galardonado con uno de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles 2025; unas distinciones que llegan a su sexta edición y que ya son un referente de apoyo al emprendimiento y de visibilización de proyectos transformadores en el mundo rural.

Los proyectos premiados por BBVA este año provienen de ocho comunidades autónomas. Esta diversidad territorial es muestra de la extensa capitalidad de la entidad en el ámbito rural, con cerca de 500 oficinas en zonas con fuerte presencia del sector agrario, diez de ellas en Baleares. En ellas, atienda con personal especialista para poder ofrecer a este sector soluciones diferenciales.

«Este premio es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo durante estos 11 años. Es un indicativo de que lo estamos haciendo bien», explica Sergio Riudavets Molina, quien junto con sus padres explota esta huerta con una superficie de 15.000 metros cuadrados. Situada en Sant Lluís, al sur de Menorca, la finca es más que una explotación agrícola: es un compromiso con el territorio y la comunidad. Además de inspirar a otros productores con su modelo basado en la agricultura ecológica y regenerativa, Productes Ecològics Santo Domingo ha establecido lazos de colaboración con otras entidades de la isla, sumando fuerzas en la potenciación del comercio local y el consumo de productos ecológicos.

El tomate rosa de Barbastro es el producto por el que esta explotación menorquina ha recibido el premio. Este tomate es muy sabroso y de gran tamaño, pudiendo pesar más de un kilo. Según explica Riudavets, «tiene las cualidades que debería tener cualquier tomate, hace su proceso de crecimiento, desarrollo y producción y se cosecha en el momento idóneo de maduración».

De tradición ganadera, en 2014 la familia Riudavets decidió dar un giro y dedicarse al cultivo de verduras, frutas y hortalizas: «Teníamos una finca de producción de leche, pero no era rentable y tomamos la decisión de cerrar y dedicarnos a la huerta». La apuesta por la producción ecológica estuvo clara desde el principio: «Pensamos que iba a ser un tipo de agricultura que iría en aumento y creemos que acertamos al decidirnos por ello». A todo esto hay que sumar sus propias convicciones: «Consumir y producir de una manera eficiente, sostenible y que tenga respeto con el medio ambiente».

La sostenibilidad está presente en todo el manejo de la finca, incluyendo el autoabastecimiento de electricidad. Además, Riudavets destaca que durante todo el año, los insectos beneficiosos hacen su trabajo, pudiendo evitar el uso de fitosanitarios. Por otro lado, en la huerta, solamente se cultivan productos de temporada por lo que no se hace uso de invernaderos. Productes Ecològics Santo Domingo también dedica un 10% de la superficie de la explotación a la huerta regenerativa: «Realizamos una aportación de compost y plantamos sobre él con el objetivo de regenerar y dar vida al suelo, para que alimente a las plantas y éstas sean más resilientes, resistentes y saludables». Para Riudavets la huerta regenerativa puede ser un aliciente para los jóvenes que puedan estar pensando en dedicarse a la agricultura: «Con poco espacio se puede producir mucho más y, por lo tanto, no hace falta tener muchas hectáreas para vivir de ello».

Premios BBVA: Los Mejores Productores Sostenibles 2025

La sexta edición de estos galardones ha premiado a un total de diez productores sostenibles de España.