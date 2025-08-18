La celebridad estadounidense Rebecca Bloom explica por qué descartó La Fortaleza en Mallorca para su boda de lujo

Rebecca Bloom, la joven heredera convertida en fenómeno global en TikTok, ha sorprendido a sus millones de seguidores al desvelar los motivos por los que no celebrará su boda en La Fortaleza de Pollença, la finca mallorquina considerada uno de los enclaves más codiciados —y caros— para enlaces de lujo en la isla.

En uno de sus últimos vídeos, que rápidamente se volvió viral, la creadora fue tajante: “Sentimos que solo era bonita desde un ángulo en concreto”, refiriéndose a la histórica finca del norte de Mallorca que ha acogido bodas tan mediáticas como las de Marco Asensio y Sandra Garal, Rafa Nadal y Mery Perelló o Rudy Fernández y Helen Lindes.

Un escenario con historia… y con un precio de vértigo

El recinto, conocido por sus vistas privilegiadas al mar y por ser uno de los espacios más exclusivos del Mediterráneo, alquila su uso para bodas a partir de 193.600 euros por un paquete de cuatro días, que incluye montaje, celebración, ‘pool party’ y desmontaje.

Una cifra que no parece ser un problema para Bloom, cuyo estilo de vida deja claro que el dinero no es un obstáculo, sino una constante. Lo que sí lo fue, según sus propias palabras, es la sensación de que el espacio no cumplía sus expectativas estéticas.

De Sorrento a la boda soñada

Bloom, que se comprometió en un paseo privado en barco por la costa amalfitana, continúa explorando alternativas para su enlace. Aunque no ha revelado la localización definitiva, todo apunta a que la boda se celebrará en otro destino mediterráneo, donde la privacidad y la estética vayan de la mano.

La creadora, nacida como Rebecca Ma en Atherton (California), ha conquistado internet mostrando su vida rodeada de lujo sin esfuerzo aparente: desayunos en Saint-Tropez, compras en Van Cleef & Arpels, unboxing de prendas de Prada o paseos por Mónaco. Con más de tres millones de seguidores en TikTok y noventa millones de “me gusta”, su naturalidad para exponer una existencia de privilegios la ha convertido en una figura aspiracional para una generación que consume su contenido como quien escucha a una amiga cercana.

Más que lujo: empoderamiento femenino

Además de compartir su vida rodeada de marcas y destinos exclusivos, Bloom ha encontrado una segunda faceta que la diferencia: sus consejos de educación financiera dirigidos a mujeres jóvenes. En sus vídeos, intercala reflexiones sobre inversiones, independencia económica y planificación, lo que le ha valido ser considerada un referente de empoderamiento en clave millennial.