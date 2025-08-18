Asomarse al mundo

Catalina pone el cuerpo, se asoma al mundo, todos alguna vez lo hicimos por primera vez sin compañía. Con miedo, con alegría, con asombro, a tientas. Salir del hogar confortable o no implica ver a otros, transitar lo extraño, lo nuevo, lo diferente.

Catalina aún no tiene opinión elaborada sobre nada, ningún hábito estable ni duradero, ni un placer secreto para compartir con su mejor amiga. No lo sabe, pero acata una rutina diagramada por los adultos, que la disfrazan de divertida y de original, de única e imperdible.

Pero hoy abre la puerta, gira la cabeza hacia un lado, hacia el otro. La pequeña, ansiosa, sale a la calle descalza porque es su cumpleaños. Un cielo de acuarela la sorprende, la alegría la desborda en el rumor de la tarde apacible y silenciosa, tan preciosa como ella.

Los invitados están citados para las 19:00 horas, pero son las 15:00 horas y Catalina abre la puerta igual, proyectada al encuentro y dispuesta, por si alguien cae de sorpresa. Su hermanito la observa desde adentro con intriga, atento a la primera impresión. ¿Qué novedades traerá de la calle? ¿Qué sucede allí afuera? Dos nuevas preguntas que se suman a ¿cuándo es navidad?, ¿por qué sale el sol?, ¿falta mucho para fin de año?, ¿cómo nacen los bebes?, ¿por qué llueve?, ¿por qué el mar hace olas?, ¿qué es la muerte?, ¿alguien vive en la luna?

La espera será larga, pero no importa. Catalina entonces cierra la puerta, se sienta en cuclillas y echa a correr de pronto perseguida por su hermano con una galletita en cada mano y los brazos extendidos, como si fuera un avión.

Los regalos, entonces, llegarán más tarde. Meticulosa, preparó una lista con ayuda de su madre y su mejor amiga. La repartió sin demora entre sus abuelos, sus padres y su padrino. «Para que no haya equivocaciones», les avisó con seriedad cuando se las entregó poblada de indicaciones precisas. La bicicleta roja de la juguetería de Jaime III, el disfraz de dimoni de la tienda de Avenidas, la muñeca afro con carrito que vio en internet....

Al rato, sin que suene el timbre, la niña abre la puerta de casa una vez más con la divertida complicidad del hermano, cuando los padres duermen la siesta antes del festejo.

«¡Buenas tardes, Cata!», saluda la vecina de enfrente desde el balcón luego de regar las plantas. «Me han contado que hoy es tu cumpleaños. Estás más guapa que nunca».

«¡Hola!», responde ella y agita la manito sonriendo; el hermano, muerto de risa, la convoca a entrar para seguir jugando.

Enseguida los padres aparecen, aún algo dormidos, para preparar la celebración, decorar la sala, inflar globos.

Catalina pregunta qué hora es, cuánto falta, quiere saber cuándo soplará las velitas. «Tiempo al tiempo», responde el padre antes de alzarla y subirla sobre sus hombros. Desde allí arriba le hace muecas a su hermano, que da vueltas alrededor del sillón.

Poco tiempo después, suena el timbre. Catalina abre.

La bicicleta roja de la juguetería de Jaime III, el disfraz de dimoni de la tienda de Avenidas y la muñeca afro con carrito que vio en internet irrumpen en la casa delante de sus abuelos y su padrino, mientras le cantan todos el feliz cumpleaños.